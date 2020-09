vor 16 Min.

Die Pizzeria Orchidea in Diedorf macht nach 30 Jahren dicht

Während im Bistro Flair reger Betrieb herrscht, herrscht nebenan in der Eisdiele und Pizzeria Orchidea in Diedorf gähnende Leere.

Plus Die alteingesessene Pizzeria Orchidea in Diedorf hat geschlossen. Das Bistro Flair daneben wünscht sich neue Nachbarn. Kann der Wunsch erfüllt werden?

Von Jana Tallevi

Nach ihrem Urlaub hat die Diedorferin Monika Berchtenbreiter eine Überraschung erwartet: Schon seit sie das Bistro Flair in Diedorf betreibt, hatte sie die Eisdiele und das italienische Restaurant Orchidea als Nachbarn. Doch Ende August wurde das gesamte Lokal komplett ausgeräumt: Nach rund 30 Jahren gibt es das Orchidea nicht mehr in Diedorf.

Jahrelang war nicht nur die Pizzeria, sondern gerade auch die Eisdiele mit ihrer Außenbestuhlung ein Treffpunkt in Diedorf. Das Lokal gehört dem Familienunternehmen Deurer aus dem Augsburger Stadtteil Pfersee. Jetzt bestätigt der Leiter der Hausverwaltung, Christian Blüch, dass die Gewerbeeinheit im August vom Pächter zurückgegeben wurde.

Einen Nachfolger für das Lokal in Diedorf zu finden sei "nicht ganz einfach"

Ob dort wieder ein Restaurant einziehen wird, sei noch nicht klar, so Blüch. „Es gibt noch keine weiteren Planungen. Wirte zu finden ist zudem im Moment nicht ganz einfach“, verweist er auf die momentan angespannte Lage in dem Geschäftszweig infolge der Corona-Pandemie. Zuletzt hatte das Eiscafé Orchidea immer mal wieder bei schönem Wetter geöffnet, das Restaurant bot zeitweise einen Lieferservice an.

Eine, die sich einen zuverlässigen Nachfolger aus dem Gastronomiebereich wünschen würde, ist Nachbarin Monika Berchtenbreiter. Das Bistro Flair hat zwar selbst eine sehr treue Stammkundschaft und existiert bereits seit 25 Jahren. Eine Nachbarschaft mit einem attraktiven Angebot sei aber immer gut, sagt Tochter Daniela, die ebenfalls im Bistro arbeitet. Und wenn es nur eine gute Eisdiele wäre. „Wenn wir sonntags am Nachmittag aufmachen, dann stehen hier schon die Leute und wollen Eis kaufen“, berichtet Monika Berchtenbreiter.

Rege Fluktuation rund um den Diedorfer Rathausplatz

Die Ladenzeilen in der Wohnanlage Rathauspark haben sich zudem in den vergangenen Jahren stark verändert. Während das Orchidea und das Bistro Flair jahrelang feste Größen vor Ort waren und sind, gaben daneben schon vor Jahren ein Blumenladen und ein Schreibwarengeschäft mit Bäckereiverkauf auf. Nur jeweils kurze Zeit waren damals auch ein thailändischer Imbiss und ein Second-Hand-Laden für hochwertige Mode und mit Schwerpunkt auf Kinderkleidung am Rathausplatz zu finden. Erfolgreicher Nachfolger in dem ehemaligen Schreibwarengeschäft wurde zwar eine Fahrradwerkstatt mit Verkauf, die mit ihrem heutigen Besitzer Thomas Hintermayr jedoch 2018 an die Hauptstraße umzog.

Der Rathausplatz mit seinen kleinen Geschäften war einmal als ein Zentrum der Marktgemeinde geplant. Sie sollten sich rund um das Rathaus reihen. Seit dem Bau der Wohnanlage „Rathauspark“ vor rund 30 Jahren gibt es deshalb eine „blinde“ Fassade, an der einmal der Neubau angedockt werden sollte. Noch ist es aber nicht so weit: Im Moment diskutiert ein Arbeitskreis zwar die Möglichkeiten, die Bedingungen für die Verwaltung zu verbessern. Ob ein neues Rathaus aber tatsächlich am Rathauspark entstehen wird und wenn ja, wann, das ist noch unklar.

