Die Predigt gibt’s in Diedorf jetzt online

Plus Die Pfarrei Herz Mariä in Diedorf hat ein neues, tägliches Angebot. Die Immanuelkirche bleibt offen und es gibt Streaming.

Die Botschaft von Pfarrer Alan Büching ist klar: „Wir ziehen uns nicht zurück“, sagt der Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Diedorf-Fischach, Alan Büching. Auch wenn öffentliche Gottesdienste untersagt sind, möchte er, soweit weiter möglich, die Immanuelkirche in Diedorf für das persönliche Gebet und das Entzünden von Kerzen weiterhin täglich von 10 bis 13 Uhr und von 17 bis 19 Uhr geöffnet halten. „Wir werden nie mehr als fünf Personen gleichzeitig in die Kirche lassen, wenige Stühle sind im Abstand von drei Metern aufgestellt“, berichtet er von den Vorkehrungen. Er selbst, Diakonin Gabi Raunigk und weitere Mitarbeiter der Gemeinde sind zu dieser Zeit ansprechbar.

Schwach besuchter Gottesdienst in Diedorf

Am vergangenen Sonntag hatte in der Kirche zum letzten Mal ein Gottesdienst stattgefunden. Normal war der aber auch nicht mehr. An einen so schwach besuchten Gottesdienst wie diesen kann der Pfarrer sich in Diedorf überhaupt nicht erinnern. Dennoch: Pfarrer Büching will vor Ort und ansprechbar bleiben. „Wir kümmern uns weiterhin um unsere Gemeindemitglieder“, versichert er. Auch telefonisch sind er und seine Mitarbeiter weiterhin unter der Nummer der Gemeinde, Telefon 08238/60601, ansprechbar. Auch auf der Homepage der Gemeinde sind die Ansprechpartner zu finden.

Auch in der Pfarreiengemeinschaft Neusäß bleiben die Kirchen geöffnet, Gottesdienste finden aber zunächst bis zur Karwoche nicht mehr statt. Wer den den Besuch eines Priesters, den Empfang des Bußsakramentes, der Krankensalbung oder der Kommunion wünscht, kann sich aber beim Pfarrbüro der Pfarreiengemeinschaft Neusäß unter Telefon 0821/4190320 melden.

Auch in der evangelischen Emmauskirche ist das stille Gebet weiterhin möglich, sie bleibt von Montag bis Samstag geöffnet. Alle Gemeindeveranstaltungen sind jedoch bis 19. April abgesagt. Das Pfarrbüro bleibt auch hier geöffnet, Kontakt vor allem über Telefon oder per E-Mail ist auch willkommen.

Gemeinde hat ein pastorales Online-Angebot

Einen ganz neuen Weg geht sein katholischer Kollege der Pfarrei Herz Mariä in Diedorf, Hans Fischer. Seine Gemeinde hat ein pastorales Online-Angebot eingerichtet. Auch er hatte am Sonntag die letzte Messe mit seiner Gemeinde gefeiert. Etwa 100 Gottesdienstbesucher waren da noch gekommen. „Es war da längst abzusehen, dass es zu weiteren Einschränkungen kommen wird“, sagt er. Am Samstag hätte sich die Kirchenverwaltung spontan getroffen. Die Gemeinde hat bereits eine eigene Internetseite, die aber bisher nur zu den Nikolausterminen aktiviert wurde. Nun bietet sie ein tägliches, aktuelles Angebot. „Wir wollen die Leute nicht alleine lassen“, sagt er.

Pfarrer Fischer hat den Text seiner jüngsten Predigt auf die neu gestaltete Homepage der Pfarrei gestellt, nächsten Sonntag wird eine neue hinzukommen. Ein Schwerpunkt war bei ihm zuletzt das Thema Wasser und Wasserverschmutzung – so wie auch in den Gedanken zum Tag am Dienstag, die er nun täglich auf die Internetseite stellt.

Auch an die Kinder ist gedacht

Und auch an die Kinder der Pfarrei ist auf der Internetseite gedacht: Jeden Tag gibt es für sie unter dem Motto „Gute Nacht um Acht“ zum Angelusläuten um 20 Uhr ein kleines Rätsel, ein Gedicht oder Ähnliches. Nun soll es täglich auch Neuigkeiten aus der Kita geben, die voraussichtlich bis nach Ostern gesperrt bleibt. Zu erreichen ist das Angebot unter www.katholisch-diedorf.de.

Ob Ostern in der katholischen Herz-Mariä-Kirche in Diedorf wieder ein normaler Gottesdienst stattfinden kann, ist noch unklar. Sein evangelischer Kollege Alan Büching plant bereits um: „Die Kirchengemeinde versucht, die Gottesdienste am Palmsonntag, 5. April, Karfreitag, 8. April, und am Ostersonntag, 10. April, durch „Streaming“ zu übertragen.“ Darunter versteht man die Liveübertragung im Internet. Über die Homepage www.diedorf-evangelisch.de soll es dazu Infos geben.

