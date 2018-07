vor 21 Min.

Die Rechner werden jetzt mobil

Zum Sommer und Herbst hat die Gersthofer Stadtbibliothek einiges Neue im Angebot.

Von Gerald Lindner

Sie hat ihren Platz in einem der auffälligsten Gebäude im Gersthofer Zentrum: die Stadtbibliothek neben dem Ballonmuseum. Zum Schuljahresende hat die Leiterin Anna Stella Jörg bei den 35449 Printmedien und Onleihe Schwaben (Gesamtbestand Verbund) 33143 Exemplaren wieder einige Neuheiten im Angebot. Der Medienetat liegt heuer bei 60000 Euro.

Der Silversurfer zeigt älteren Menschen die Kniffe des Internets

Weitergeführt wird die Zusammenarbeit mit der Volkshochschule. „Im Herbst gibt’s wieder Kurse zur Verbraucherbildung.“ Neu ist das Sprachencafé. Jeden Samstag treffen sich von 10 bis 11.30 Uhr Menschen, um sich auf Englisch zu unterhalten. „Das läuft sehr gut an“, sagt Anna Stella Jörg. Demnächst will sie Medien und Sprachlernspiele anschaffen. „Wir haben mit dieser Sprache angefangen, weil sich da schnell Leute fanden.“ Einmal im Monat stellt die Volkshochschule einen Sprachcoach zur Verfügung.

Gerne möchte die Bibliotheksleiterin solche Cafés auch in anderen Sprachen, beispielsweise Italienisch oder Französisch, anbieten. Für das Café ist keine Anmeldung erforderlich. Das Coaching kann bei Volkshochschulleiterin Christiane Biesinger unter Telefonnummer 0821/2491-527 gebucht werden.

Fortgesetzt werden auch die „Silversurferkurse“, in denen älteren Menschen die Kniffe und Tricks des Internets nahegebracht werden. Dazu gibt’s im Herbstsemester auch Kurse für Microsoft-Office-Anwendungen und Schulungen in Informations- und Medienkompetenz.

In der Bibliothek kann man auch Ausdrucke machen

Dafür wird der Besprechungs- und Schulungsraum der Stadtbibliothek umstrukturiert. „Die feststehenden vier PCs im Internetcafé werden abgebaut.“ Dafür stehen nun zehn Notebooks zur Verfügung. Diese können an der Theke abgeholt werden. „Nun können die Bibliotheksbesucher per W-lan im ganzen Haus arbeiten.“ Die gedruckten Nachschlagewerke werden erst einmal ins Magazin verfrachtet. „Denn im Herbst bekommen wir sie digital.“ Nur wollen sie und ihre Mitarbeiter herausfinden, ob noch nach der Buchversion gefragt wird. Weil die Bibliothek dadurch im Sachbuchbereich mehr Stellraum erhält, sollen dort zusätzliche Sitzplätze und Tische entstehen, damit die Besucher dort arbeiten können. Das Angebot werde schon genutzt, betont Anna Stella Jörg: „Phasenweise kommen Schüler, um ihre Hausaufgaben hier zu machen – manchmal sogar ganze Schulklassen.“ Dass in der Bibliothek auch Ausdrucke gemacht werden können, sei den Besuchern allerdings noch zu wenig bewusst.

Wer das richtige Lösungswort abgibt, erhält einen kleinen Preis

Doch erst steht noch die Kulturina an, an welcher sich die Bibliothek wie in den vergangenen Jahren beteiligt. So können am Samstag und Sonntag, 4./5. August, jeweils von 10.30 bis 12.30 und von 13.30 bis 15.30 Uhr die kleinen Besucher von neun bis elf Jahren bei „Scratch-Workshops“ kinderleichtes Programmieren von interaktiven Geschichten, Spielen und Animationen lernen. Jeweils um 14 und 15 Uhr an den beiden Tagen gibt’s ein Bilderbuchkino für Kinder ab fünf Jahren mit Marcus Weisenstein unter dem Titel „Pippilothek“, nach dem Buch von Lorenz Pauli und Kathrin Schärer. Diese Geschichte können kleine Entdecker ab Samstag, 4. August, den ganzen Sommer lang in der Stadt erwandern. Dazu gibt’s in der Stadtbibliothek einen Stadtplan mit der Leseroute. Unterwegs sind Lösungsbuchstaben zu finden. Wer das richtige Lösungswort abgibt, erhält einen kleinen Preis.

Themen Folgen