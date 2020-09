07:00 Uhr

Die SGL-Werkswohnungen in Meitingen werden abgerissen

Die Werkswohnungen für SGL-Beschäftigte an der Werner-von-Siemens-Straße in Meitingen sind Geschichte. Für das Areal gibt es schon Pläne.

Von Peter Heider

In diesen Tagen wurde auch der letzte der im Jahr 1950 gebauten Wohnblöcke abgerissen. Sie machen Platz für neue Häuser, die von der Meitinger Wohnungsbau GmbH gebaut werden.

Vor 70 Jahren entstanden auf dem rund 10000 Quadratmeter großen Areal gegenüber dem Gelände der heutigen Firma SGL insgesamt 21 Wohnhäuser. Gedacht waren sie für die Mitarbeiter des Unternehmens. 2015 hat dann die Meitinger Wohnungsbau GmbH das Gelände erworben. Drei Jahre später wurden die ersten Altbauten abgerissen, in diesem Jahr folgte die zweite Abrissaktion. Nur ein erst nach dem Jahr 1950 errichteter Wohnblock bleibt vorerst erhalten, alle sieben Wohnungen darin sind vermietet.

In einem ersten Bauabschnitt wurden auf dem ehemaligen Parkplatzgrundstück 20 Mietwohnungen gebaut, die seit dem 1. Mai 2018 vermietet sind. In wenigen Wochen, am 1. Oktober, sollen die Arbeiten am Bauabschnitt II beendet und 16 geförderte Mietwohnungen bezugsfertig übergeben werden. Bereits am 1. Juli konnten elf Eigentumswohnungen an ihre Käufer übergeben werden.

Neue Wohnungen für Meitingen

Bauträger ist bei allen Bauprojekten die Meitinger Wohnungsbau GmbH. Diese wurde 1960 gegründet, weil die Kommune dringend neue Wohnungen schaffen musste. In der Marktgemeinde deckt sie einen großen Teil des Bedarfs an günstigem Wohnraum, der nach Möglichkeit barrierefrei ist, sowie den Sozialwohnungsbereich ab. Das Unternehmen gehört zu 99,5 Prozent der Marktgemeinde Meitingen und zu 0,5 Prozent der Firma SGL. Derzeit vermietet das Unternehmen etwa 250 Wohnungen.

Im kommenden Jahr werden nochmals elf Eigentumswohnungen und 16 Mietwohnungen gebaut, die im Herbst 2022 bezugsfertig sein sollen.

