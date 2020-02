vor 54 Min.

Die SGL baut auf den Standort Meitingen

Wie sehr betrifft die Schließung der Produktion von Showa Denko den größten Arbeitgeber am Ort? Die Gewerkschaft warnt, das Unternehmen demonstriert Gelassenheit

Von Christoph Frey

Welche Auswirkungen hat die Schließung der Grafitelektroden-Produktion von Showa Denko in Meitingen auf den gesamten Standort? Arbeitnehmervertreter hatten am Mittwoch bei einer Demonstration vor den Werkstoren davor gewarnt, dass bei einem Verlust des Herzstücks auf dem SGL-Areal „der ganze Standort ins Schwanken“ gerate. Diese Darstellung weist ein Sprecher der SGL Carbon gestern zurück: „Wir schätzen die Folgen als gering ein“, sagte Andreas Pütz auf Anfrage unserer Zeitung.

Die SGL Carbon hatte ihre Grafitelektrodensparte 2017 an den japanischen Weltmarktführer Showa Denko verkauft und damaligen Berichten zufolge rund 200 Millionen Euro erlöst. 2018 hatten die Japaner mit der Gewerkschaft IG Metall einen Standortsicherungsvertrag für Meitingen geschlossen, der betriebsbedingte Kündigungen bis Februar 2022 ausschloss. Das am Dienstag verkündete Aus für die Produktion in Meitingen überraschte die Beschäftigten – und die SGL Carbon. Erst am Dienstag sei man schriftlich über die Entwicklung informiert worden, so Firmensprecher Pütz: „Wir bedauern das mit Blick auf unsere ehemaligen Kollegen natürlich, müssen es aber akzeptieren.“

Nach Darstellung von Pütz belegt Showa Denko ungefähr ein Drittel der Hallen auf dem Areal in Meitingen – Arbeitnehmervertreter hatten am Mittwoch von etwa 50 Prozent gesprochen. Auch falls die Nippel-Produktion für die Stahlindustrie bis Jahresende aus Meitingen nach Japan verlagert werde, gebe es für die Hallen „langfristige Verträge, die uns Planungssicherheit geben“. Auf die Vertragstreue des japanischen Konzerns hatten auch die Arbeitnehmer gesetzt. Nun werde „die IG Metall alle Mittel ausschöpfen, um den Bruch des Tarifvertrags zu verhindern“, so der Augsburger Metaller-Chef Michael Leppek. Showa Denko dagegen steht auf dem Standpunkt, dass auch der Vertrag betriebsbedingte Kündigungen unter gewissen Bedingungen zulasse.

Inzwischen hat das bayerische Wirtschaftsministerium Kontakt mit dem Management des Konzerns in Meitingen aufgenommen. Es gebe „Sondierungsgespräche“, so ein Sprecher des Hauses von Hubert Aiwanger. Offenbar geht es darum, ein Spitzengespräch zwischen Wirtschaftsminister Aiwanger (FW), Arbeitnehmervertretern und Management vorzubereiten. Einen Termin dafür gibt es nach Angaben von Aiwangers Sprecher Jürgen Marks noch nicht.

Ins Spiel gebracht hatte den Minister der Meitinger FW-Abgeordnete Fabian Mehring. Für ihn zeigt die „enttäuschende Entscheidung des Showa-Denko-Konzerns erneut auf, wie unverzichtbar notwendig eine bayerische Industriepolitik ist, die auf den gezielten Erhalt unseres europäischen Know-hows vor Ort setzt.“ Mehring: „Der fortlaufende Ausverkauf unserer Schlüsselindustrien nach Asien muss endlich aufhören.“

Aiwanger übrigens wird so oder so bald wieder nach Meitingen kommen. Im März soll er den Carbon Campus in Meitingen besuchen. Die Forschungseinrichtung ist laut Unternehmenssprecher Pütz ein Beleg dafür, wie sehr die SGL Carbon auf den Standort in Meitingen setzt, in den man in den vergangenen drei Jahren Millionenbeträge investiert habe. Meitingen sei weltweit der einzige Unternehmensstandort, an dem beide Geschäftsbereiche der SGL Carbon ansässig sind: Composites – Fibers & Materials (CFM) und Graphite Materials & Systems (GMS). Zudem befindet sich in Meitingen die zentrale Forschung des Konzerns. Insgesamt arbeiten auf dem Areal in Meitingen knapp 2000 Menschen, rund 200 davon bei Showa Denko. Der Konzern will die rund 140 Jobs in der Produktion streichen, an die 50 Beschäftigte in Verwaltung und Verkauf sollen bleiben dürfen.

