05:42 Uhr

Die Schmutterbrücke wird für Lastwagen gesperrt

Das Bauwerk bei der Brunnenmühle ist marode. In einem schlechtem Zustand sind auch Regenwasserkanäle in Kutzenhausen, Rommelsried und Agawang.

Von Siegfried P. Rupprecht

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats standen nicht nur der geplante Neubau der Kinderkrippe auf der Tagesordnung, sondern auch weitere umfangreiche Projekte. Diskussionen entfachten im Gremium sowohl die Resterschließung des Neubaugebiets „Östlich der Bahnhofstraße“ in Kutzenhausen als auch die Schmutterbrücke bei der Brunnenmühle sowie die Kanalzustandsbewertung in der Gesamtgemeinde.

Breiten Raum nahm der Zustand der Schmutterbrücke bei der Brunnenmühle ein. Wolfgang Deffner bezeichnete die Standfestigkeit und Verkehrssicherheit des Bauwerks als „sehr beeinträchtigt“. Die Brücke weise bereits Risse und Korrosionsschäden auf. Handlungsbedarf sei dringend gegeben. Dabei schloss der Fachmann eine Sanierung aus wirtschaftlichen Gründen aus. Er plädierte für einen Neubau mit den bisherigen Maßen. Das sei die günstigste Lösung, schließe allerdings Fördergelder aus.

Als Alternative nannte Deffner einen größeren Neubau, um damit staatliche Zuschüsse zu erlangen. Doch dafür sei die Brücke seiner Meinung nach verkehrsmäßig zu unbedeutend. Die Kosten schätzte er auf 200.000 Euro.

Befahrbarkeit wird auf 3,5 Tonnen beschränkt

Um das Brückenwerk nicht sofort zu erneuern und viel Gemeindegeld in die Hand zu nehmen, schlug Deffner dem Gremium deshalb vor, zunächst nur die notwendigsten Dinge zu machen. Konkret hieß das: Herstellung der Verkehrssicherheit und Kolkschutz, also konstruktive Maßnahme zur Vermeidung von Eintiefungen in der Gewässersohle. Diese rund 20.000 Euro teure Variante ziehe jedoch eine Beschränkung der Befahrbarkeit der Brücke auf 3,5 Tonnen nach sich, so Deffner.

„Autos dürfen drüberfahren, nicht jedoch Lastwagen und landwirtschaftliche Fahrzeuge.“ Seiner Meinung nach halte die Brücke bei diesen Durchführungen noch circa fünf Jahre. Dennoch sei eine jährliche Sichtprüfung des Bauwerks notwendig. „Sollte es sich verschlechtern, müsse man reagieren“, lautete sein Fazit. Die Gemeinderäte verständigten sich bei drei Gegenstimmen auf diese Variante, forderten aber ein Gespräch mit eventuell betroffenen Landwirten ein.

Sicherheitsstreifen von der Blumenstraße bis zur Knickstelle

Beim Neubaugebiet Östlich der Bahnhofstraße ging es nur um die Verlängerung der Brunnenstraße und hier, ob ein Gehweg oder ein Sicherheitsstreifen ausreiche. Nach längerer Debatte votierte das Gremium jeweils mehrheitlich für die Errichtung eines Gehwegs zwischen Blumen- und Raiffeisenstraße sowie für einen 50 Zentimeter breiten Sicherheitsstreifen von der Blumenstraße bis zu deren Knickstelle.

Thema war dort auch die Entwässerung. Wolfgang Deffner vom Ingenieurbüro Sweco schlug eine Versickerung vor. Wenn dies nicht möglich sei, solle jedes Anwesen verpflichtet werden, eine Zisterne mit gedrosselter Ableitung einzubauen.

Beim Schmutzwasseranschluss gebe es überhaupt kein Problem, so Deffner. Die Gesamtkosten von Straßenbau und Kanäle bezifferte er auf rund 415000 Euro. Der Gemeinderat billigte den Erschließungsplan und beauftragte das Ingenieurbüro, die Ausschreibung zu erstellen.

Die Zeit drängte auch bei der Kanalzustandsbewertung. Großer Handlungsbedarf sah Wolfgang Deffner bei den Regenwasserkanälen in Kutzenhausen – hier vor allem beim Riedgraben, bei Teile der Bahnhofstraße und der Sparrengasse -, in Rommelsried unter anderem in der Deubacher und Biburger Straße und am Herzogberg sowie in Agawang in der Weiherstraße und Judengasse.

Ein großer Schritt für die Zukunft des Freibad

In allen anderen Ortsteilen sei der Zustand in Ordnung, urteilte der Experte. Das Gremium einigte sich einstimmig darauf, ein Sanierungskonzept mit Prioritätenanordnung zu erstellen. Erfreulicheres konnte Bürgermeisterin Silvia Kugelmann beim Freibad berichten. Die Pläne zu Umbau und Sanierung seien vom Landratsamt abgesegnet worden und die Förderzusagen eingegangen. So beschloss das Gremium, die Ausschreibungsphase durchzuführen. Damit sei ein großer Schritt in Zukunft Freibad unternommen worden.

Letztlich wurde noch die Planung der Katholischen Kirchenstiftung St. Laurentius in Agawang genehmigt, den südlichen Bereich zwischen Kirche und Stützmauer neu zu befestigen. Dafür lag das Angebot einer Firma in Höhe von 7400 Euro vor.

Themen Folgen