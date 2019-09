vor 20 Min.

Die Schultüte kam von der Patentante Erika

Unsere Redaktion sucht Erinnerungen aus dem Augsburger Land in Wort und Bild. Unter allen Einsendern verlosen wir eine Schultüte mit besonderem Inhalt.

Von Maximilian Czysz

Den ersten Schultag vergisst wohl niemand so schnell. Vor allem die Vorfreude auf die Schultüte und die Spannung auf den Inhalt sind bei allen Kindern groß. Anlässlich des ersten Schultags nächste Woche fragen wir unsere Leser nach ihren Erinnerungen an das große Ereignis.

Ingrid Strohmayr aus Stadtbergen hat in den alten Fotos ihrer Mutter gestöbert und ein Bild von sich mit der Tüte gefunden. 1963 kam sie in die Parkschule Stadtbergen (Pavillon); in der Klasse waren auch vier Buben. „Die Ärmsten mussten mit uns Mädchen in die Klasse gehen, da die Bubenklasse überfüllt war“, erinnert sich die Stadtbergerin. Sie bekam ein neues Sonntagskleid, Schuhe und Kniestrümpfe.

In dunkelgrauer Jacke und Rock und einen Dutt

Die Schultüte schenkte ihr die Patentante Erika. In der Schultüte waren ganz tolle Griffel für die Tafel, ein buntes Döschen mit dem Schwamm, Spitzer, Buntstifte Turnbeutel und Süßigkeiten. In der 1. Klasse hatte die Klasse Unterricht bei Fräulein Josefa Sauer, die den Kindern uralt erschien und sehr streng war. Ingrid Strohmayr erinnert sich auch noch, dass die Lehrerin nie lächelte, immer mit dunkelgrauer Jacke und Rock gekleidet war und einen Dutt hatte.

Erinnern Sie sich auch noch an Ihren ersten Schultag? Dann schreiben Sie uns, was Sie damals erlebt haben und wie der erste Schultag daheim gefeiert wurde.

Vielleicht gibt es auch noch das Foto mit der Schultüte – die Redaktion möchte alle Bilder und Texte sammeln und dann veröffentlichen. Unter allen Einsendern wird am Ende eine Schultüte mit besonderem Inhalt verlost

Mitmachen Schicken Sie Ihre Erinnerungen und Bilder per E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder per Post an Augsburger Allgemeine, Redaktion Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen.

