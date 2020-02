11.02.2020

Die Sebastianischeibe wird erstmals elektronisch ausgeschossen

Beim traditionellen Wettkampf spielt auch eine Prise Zufall eine Rolle. Insgesamt sind 108 Teilnehmer am Start

Als Erinnerung an ein Pestgelübde aus dem 16. Jahrhundert wird der Tag des heiligen Sebastian in Agawang bis heute mit einem feierlichen Hochamt in der Kirche gefeiert. Seit mittlerweile 14 Jahren folgen viele Agawanger der Einladung von Schützenverein und Feuerwehr zum anschließenden Sebastianischießen. Und in diesem Jahr gab es eine Neuheit.

Zum ersten Mal fand die Aktion auf der neuen elektronischen Schießanlage der Edelweiß-Schützen Agawang statt. Dabei steht die Freude am gemeinsamen Feiern im Vordergrund. So ist im Schießmodus eine Prise „Zufall“ mit eingebaut, damit auch weniger versierte Schützen gute Chancen haben. Das Sebastianischießen erfreut sich steigender Beliebtheit. 108 Teilnehmer waren am Start zur Freude der Organisatoren Markus Steinle vom Schützenverein und Gerhard Schwarz von der Feuerwehr.

In der Mannschaftswertung belegten die ersten drei Plätze die Waldgenossenschaft, die Ministranten und der Gymnastikverein. Einen Trostpreis für das Schlusslicht erhielt die Gruppe der Kommunionkinder. Julia Leinauer startete für den Heimatgeschichtlichen Verein und durfte mit strahlendem Lachen die Sebastianischeibe übernehmen. Ihr 13,4-Teiler brachte sie mit 27,4 Punkten auf den ersten Platz.

Markus Schorer vom Schützenverein und Andreas Knöpfle von der Feuerwehr folgten auf Platz zwei und drei. Nach der Siegerehrung wurden die gewonnenen Brotzeitkörbe zu später Stunde noch gemeinsam verspeist.

