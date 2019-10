vor 17 Min.

Die Sonne setzt den neuen Pfarrer ins rechte Licht

Thomas Rauch führt Markus Schrom in sein neues Amt in Fischach ein. Dieser stellt der Gemeinde am „Namenstag“ der Kirche St. Michael eine „Engelsaufgabe“.

Der Musikverein nahm Aufstellung und die Kirchenglocken läuteten: Feierstimmung herrschte am Sonntag in Fischach: Dr. Markus Schrom wurde feierlich in sein neues Amt als katholischer Pfarrer von Fischach und als Vorsitzender der Pfarreiengemeinschaft installiert. Aus allen fünf Pfarreien, aus Fischach, Aretsried, Siegertshofen, Willmatshofen und Wollmetshofen waren Vereine mit Fahnen, Pfarrgemeinderäte und etwa 50 Ministranten und Gläubige gekommen, um mit ihrem neuen Pfarrer diesen denkwürdigen Tag zu begehen.

Dafür war die renovierte Kirche geschmückt, der Kirchenchor hatte die „Missa Laetus sum“ von Wolfram Menschick einstudiert, Streicher unterstützten die Orgel. Nach dem Eröffnungslied, gespielt von Heinrich Horn, übernahm Margrit Egge Manual und Pedal. Mit der „Toccata“ von Charles-Marie Widor brachte sie schließlich den offiziellen Teil zu einem fulminanten Ende.

Robuste Gesundheit, viel Freude und einen Schuss Humor

Es ist „Amtseinführungswetter“ und der Wind sei „Rückenwind, vielleicht ein Symbol des Heiligen Geistes“, begrüßte Dekan Thomas Rauch die Gläubigen. So „voll und vielfältig, so stellen wir uns Kirche vor“ sagte er mit Blick auf das voll besetzte Gotteshaus. Weiter ging er auf die Kerndimensionen des Dienstes ein, auf Lehramt, Leitungsamt und auf den priesterlichen Dienst. Dafür wünschte er Schrom „robuste Gesundheit, viel Freude und einen Schuss Humor“. Gleichzeitig appellierte der Dekan an die Gläubigen sich einzusetzen und von den persönlichen Gaben Gebrauch zu machen. Wohl im Hinblick auf den „Namenstag“ der Fischacher Kirche St. Michael, stellte Pfarrer Schrom die „Engelsaufgabe“, neue Wege und neue Blicke aufzuzeigen, in den Mittelpunkt seiner Predigt. Er verwies auf die Begegnungen Gottes mit den Menschen und mahnte: „Wir Christen sind Boten Gottes in der Welt.“ Dass er bei seinen Worten zusehends von Sonnenstrahlen beschienen wurde, mag für den einen oder anderen Anwesenden wie eine Bestätigung dieser Worte gewirkt haben.

Für die Pfarreiengemeinschaft ergriff der Fischacher Pfarrgemeinderatsvorsitzende Roland Hilgart das Wort: „Letzten Sonntag haben Sie uns gesagt, wie wichtig das Gebet ist. Wir wollen für Sie beten, beten Sie für uns als Pfarrgemeinde“, bat er und zeigte damit, wie innig die Beziehung zwischen den Gläubigen und ihrem neuen Pfarrer in der kurzen gemeinsamen Zeit bereits geworden ist.

Bodenständige, brave Leut’ mit einer guten Beziehung zur Kirche

Fünf Fürbitten wurden von den Pfarrgemeinderatsvorsitzenden vorgetragen, die sechste sprach Alan Büching, Pfarrer der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Diedorf-Fischach. Wie auch in seinem späteren Grußwort wurde der Stellenwert ökumenischer Zusammenarbeit und das Bedürfnis nach einem „guten Miteinander“ deutlich. Schließlich war der evangelische Amtsbruder schon mit den 17 katholischen Priestern in die Kirche eingezogen. Fischachs Bürgermeister Peter Ziegelmeier schilderte seine Bürger als „bodenständige, brave Leut’“ mit einer guten Beziehung zur Kirche, was schon daran zu erkennen sei, dass der 2. Bürgermeister Michael Menner gleichzeitig der Mesner sei.

Wie sehr sich die Pfarreiengemeinschaft auf die Zusammenarbeit freue, auf Anregungen und „konstruktive Gespräche“, betonte Georg Teufelhart, Kirchenpfleger von Willmatshofen. Beim anschließenden Empfang im Pfarrheim war Gelegenheit mit Dr. Schrom ins Gespräch zu kommen. Hier gab der Chor „Esperanza“ den passenden musikalischen Rahmen.

