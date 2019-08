Die Stadt hat jetzt das Vorkaufsrecht fürs „Gersthofer Loch“

Plus Gersthofen kann jetzt bei eventuellen künftigen Verkäufen mitreden. Der Bürgermeister betont, dass derzeit mit dem Investor über eine Bebauung verhandelt wird.

Bereits zweimal wechselte das Grundstück an der Ecke Bahnhof- / Donauwörther Straße mitten im Gersthofer Zentrum in den vergangenen Jahren den Eigentümer. Beide Male blieb die Stadt – gewollt oder ungewollt – außen vor – und seit knapp elf Jahren klafft eine Brachfläche. Das soll jetzt anders werden.

Mit einer Satzung für das „Gersthofer Loch“ und ein unmittelbar an der Nordseite des Areals angrenzendes Grundstück sichert sich Gersthofen jetzt ein Vorkaufsrecht. Dies bedeute allerdings nicht, dass die Verhandlungen mit der heutigen Eigentümerin des „Lochs“, der Augsburger JVP Wohnbau GmbH des Investorehepaars Johann und Irina Pfoo, ins Stocken geraten seien, betont Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle: „Die Gespräche laufen derzeit. Noch vor der Sommerpause gab es einen ausführlichen Workshop mit den Planern des Investors und unserem Städteplaner.“ Darin gehe es um die künftige Bebauung des Grundstücks, die Art der Nutzung sowie die verkehrsrechtlichen Folgen einer Bebauung. „Wenn alles klappt, werden wir die Ergebnisse der Beratungen im nächsten Planungsausschuss im Oktober entsprechend vorstellen“, kündigt Wörle an.

Früher habe man einfach nicht damit gerechnet

Die Satzung habe man nur erlassen, „weil es bei zwei Verkäufen keine gab und uns daher die Hände gebunden waren“. Von einem etwaigen Verkauf könne derzeit keine Rede sein, betont der Bürgermeister. „Wir haben aber dann die Möglichkeit, ein Vorkaufsrecht wahrzunehmen, wenn es wider Erwarten wieder einmal zum Verkauf kommen sollte.“ Früher habe man einfach nicht damit gerechnet, dass ein solcher Schritt nötig sein würde. „Denn der vorige Eigentümer Peter Pletschacher hat ja immer wieder betont, wie sehr ihm daran gelegen sein, auf dieser Fläche in Gersthofen etwas zu entwickeln“, so Wörle weiter.

Informationen unserer Zeitung, wonach der Investor bereits einen Bauantrag bei der Stadt eingereicht hat, kommentierte Bürgermeister Michael Wörle allerdings nicht.

Vorkaufsrecht für ein weiteres zentrales Gebäude

Ebenfalls eine Vorkaufsrechtssatzung erlassen wurde für ein Grundstück an der Donauwörther Straße. Es befindet sich zwischen Helmhof und dem heutigen Ärztehaus an der Rotkreuzstraße. „Das ist ein zentrales Gebäude auch im Hinblick auf den geplanten Kreisverkehr an dieser Stelle der Donauwörther Straße“, sagt Wörle. Noch größer ist der Umgriff, in dem die Stadt Gersthofen ein „städtebauliches Sanierungsgebiet“ ausweisen möchte. Es wird begrenzt im Norden durch Bruckner- und Kirchstraße, im Osten durch die Bürgermeister-Langhans-, die Frühlings- und die Kirchstraße. Südliche Grenzen sind Flur-, Feld- und Griesstraße sowie im Westen Mendelssohn und Brahmsstraße.

Der Sinn eines solchen Sanierungsgebiets: Die Stadt hat mehr Möglichkeiten, auf künftige Bebauungen Einfluss zu nehmen. In dem Bereich gibt es noch eine Reihe alter Hofstellen oder Häuser. Die betreffenden Grundstücke könnten in Zukunft neu bebaut, und der Innenstadtbereich verdichtet werden. Gegen die Stimmen von Pro Gersthofen beschloss der Stadtrat, dass ein solches Sanierungsgebiet und seine Auswirkungen geprüft werden.