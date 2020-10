Die Stadthalle ist ein Werbeträger für Gersthofen

Plus Seit 25 Jahren bietet die Stadthalle Gersthofen bereits umfangreiches Kulturprogramm. Eine Erfolgsgeschichte mit Wirkung über die Region Augsburg hinaus.

Im Oktober 1995 hob sich zum ersten Mal der Vorhang in der Stadthalle Gersthofen. Seitdem gaben sich bekannte Stars hier die Klinke in die Hand. Immer wieder hatte das Stadthallenteam auch den richtigen Riecher und engagierte relativ unbekannte Protagonisten, bevor andere Veranstalter auf sie aufmerksam wurden. So gastierten in der Anfangszeit "Herbert und Schnipsi" noch unter ihren wirklichen Namen Claudia Schlenger und Hanns Meilhamer. Im Laufe der Zeit waren dann auch Stars wie der Chansonnier Georges Moustaki, die Operndiven Edita Gruberova und Montserrat Caballe zu erleben.

Kultstatus in der Stadthalle Gersthofen

Kultstatus hatten die Gastspiele der "Rocky Horror Show", die zehn Jahre lang Station in Gersthofen machen. Auch wenn andere tagespolitische Aktionen wie die "100-Mark-Aktion", bei welcher der damalige Bürgermeister jedem Bürger 100 Mark auszahlen ließ, die Diskussionen zeitweise bestimmten: Der größte Werbeträger für Gersthofen ist die Stadthalle. Knapp zwei Millionen Besucher in dieser Zeit sprechen eine deutlich Sprache. Umso bedauerlicher ist es, dass die Halle in diesem Jahr coronabedingt nun schon zum zweiten Mal dicht machen muss.

