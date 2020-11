Die Theaterleute bangen, doch am Ende wird (fast) alles gut

Corona bringt die Theatergruppen in Not. Doch noch ist der letzte Vorhang nicht gefallen. Noch lange nicht.

"Die Hoffnung stirbt zuletzt" heißt eines der meistgebrauchten Sprichwörter (gerne von Fußballtrainern in aussichtsloser Lage) und so lautet auch der Titel eines deutschen Spielfilms. In dem prominent besetzten Streifen geht es um Mobbing auf dem Polizeirevier, die Heldin setzt ihrem Leben ein Ende: Das ist reichlich deprimierender Stoff für trübe Novembertage und in der Regel nicht das, was im Spätherbst und Winter die Laienspieler auf die Bühne bringen. Dort sind meist Herz und Humor Trumpf und auch der scheinbar hoffnungsloseste Fall findet am Ende noch sein Glück. Nur dieses Jahr ist das anders und man darf es aufrichtig bedauern.

Hobbydarsteller im Kreis Augsburg helfen oft mit ihren Einnahmen

Denn mit ihrer Freizeitbeschäftigung, die oft in harte Arbeit ausartet, bereiten die Hobbydarsteller ihrem treuen Publikum Vergnügen und helfen darüber hinaus in vielen Fällen mit einem Teil ihrer Einnahmen. Auch für das Leserhilfswerk unserer Zeitung haben Laiendarsteller aus dem Augsburger Land schon gespielt und sich damit reichlich Applaus verdient.

All das darf in den nächsten Wochen nicht stattfinden. Was bleibt, ist die Hoffnung auf ein Aufleben der Bühnenkultur im kommenden Jahr und die dürfte in den vergangenen Tagen durchaus gewachsen seien. Und schließlich: Das feste Wissen um einen glücklichen Ausgang gehört bei den meisten Theatergruppen doch dazu. Meistens.

