Die Thierhauptener Ausschüsse sind jetzt neu besetzt

Plus Die neue Geschäftsordnung mit nur wenigen Änderungen ist nun erlassen. Thema war auch das Neukirchener Gewerbegebiet „Am Sportplatz“.

Bei der jüngsten Sitzung des Thierhauptener Gemeinderates hat sich das Gremium erneut mit Tagesordnungspunkten befasst, die zu Beginn einer neuen Legislatur üblich sind. So wurde unter anderem die Geschäftsordnung in leicht abgeänderter Form zur vorherigen erlassen.

Thomas Hübler als geschäftsführender Beamter erklärte, dass die wohl größte Änderung mit der Digitalisierung einhergehe: „Die Gemeinderäte werden schon seit geraumer Zeit nicht mehr per Brief, sondern per E-Mail zu den Sitzungen eingeladen.“ Formell habe man das nun auch in der Geschäftsordnung angepasst.

Außerdem wurde Marlies Fasching ( CSU) wieder zur Vorsitzenden der Rechnungsprüfung benannt. Ihr Stellvertreter ist von nun an Claus Braun (FW), der damit Dieter Tronecker (UB) ablöst. Auch die Ausschüsse sind nun offiziell besetzt (siehe Infokasten). Auch die ersten inhaltlichen Punkte standen auf dem Programm des neuen Gremiums.

Gewerbegebietes in Neukirchen soll erweitert werden

Geplant ist eine Erweiterung des Gewerbegebietes am westlichen Ortsrand von Neukirchen. Wie bereits Ende 2019 diskutiert wurde, ist an dieser Stelle die Einteilung in ein herkömmliches und ein „reduziertes“ Gewerbegebiet vorgesehen, um auf diese Weise die Anwohner in der angrenzenden Wohnsiedlung zu schützen. Auf einer Art begrünter Pufferzone sollen auch Parkplätze, ein Wendeplatz und ein Vereinsstadel Platz finden.

In der Gemeinderatssitzung stellten die Planer Walter Herb und Simon Röhrer nun die Stellungnahmen vor, die während der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden eingegangen waren. Unter anderem thematisiert wurde eine Querstraße, die als eine Art Trennlinie zwischen reduziertem und nicht reduziertem Gewerbegebiet angedacht war. Bürger befürchteten allerdings, bei diesem durchgängigen Weg könne es sich um eine vorgeplante Zufahrtsmöglichkeit für eine erneute Erweiterung des Gewerbegebietes handeln.

Um den Menschen die Angst vor späteren Auswüchsen zu nehmen, plane man mit dieser Straße nun nur noch in verkürzter und nicht durchgängiger Form, sollte sie für die Zufahrt zu den Grundstücken überhaupt notwendig werden, erklärte Bürgermeister Toni Brugger.

Ein neues Lager für Hab und Gut der Vereine in Thierhaupten

Außerdem betont wurde die Funktion des geplanten Stadels als Lagerstätte für örtliche Vereine. Das Landratsamt hatte unter dem Begriff „Vereinsstadel“ nämlich den Wunsch nach einem typischen Vereinsheim verstanden, in welchem regelmäßig Veranstaltungen stattfinden – das würde an dieser Stelle für unerwünschten Lärm sorgen. Gebaut werden soll allerdings ein reines Lager für Hab und Gut der Vereine, wie der Rathauschef versicherte. Örtlichkeiten für Feste und Feiern gebe es in dem Ortsteil ohnehin genügend – das bestätigten die Neukirchener Räte Franz Bissinger (CSU) und Dieter Tronecker (UB). Insgesamt herrschte im Gremium Einigkeit zu den Anpassungen im Bebauungsplan. Es wäre ein kleiner Trost für die in diesem Jahr ausfallende Thierhauptener Festwoche: Gemeinderat Andreas Kiss (JBU) schlug vor, Schaustellerbetrieben die Möglichkeit zu geben, im Innenhof des Klosters ihre Buden aufzubauen. In diesem Zusammenhang müssten natürlich verschiedene Auflagen beachtet werden. Franz Hölzl (CSU) merkte an, dass dafür ein Konzept nötig sei und schlug eine Abstimmung mit der ARGE vor. Man werde mit möglichen Beteiligten Rücksprache halten, so Bürgermeister Brugger, auch um zu sehen, ob dieser Vorschlag wirtschaftlich umzusetzen sei.

Die Ausschüsse in Thierhaupten im Überblick: