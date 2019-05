vor 32 Min.

Die Toten aus Thierhaupten geben ihr Geheimnis preis

Tief mussten die Archäologen in Thierhaupten nicht graben. In einer Tiefe von nur einem halben Meter wurden 14 Skelette gefunden. Im Bereich des Kindergartens gibt es nun einen neuen Fund.

Plus Nun steht fest, wie alt die die Gräber am Kindergarten in Thierhaupten sind. Und es gibt einen neuen Fund, der wichtige Anhaltspunkte liefert.

Von Elli Höchstätter

Lange wurde gerätselt und so manche Vermutung aufgestellt. Nun steht es fest: Die 14 Skelette, die im November 2017 in Thierhaupten bei archäologischen Grabungen gefunden wurden, stammen aus dem 8. oder 9. Jahrhundert nach Christi. Das teilte Ruth Sandner vom Landesamt für Denkmalpflege in Thierhaupten mit.

Die ganze Sache bleibt spannend. Wie Bürgermeister Toni Brugger erklärte, hatte es zunächst Vermutungen gegeben, dass es sich bei den Toten um soziale Randgruppen gehandelt habe. Diese seien am Rande eines Friedhofes beerdigt worden. Doch diese These ist überholt. Dafür sorgt ein neuer Fund. Brugger berichtet: „Bei Arbeiten in den Außenanlagen des Kindergartens haben wir ein weiteres Skelett gefunden.“ Nun sollen Experten dieses Skelett ausgraben. Ein weiteres wichtiges Puzzleteil Dieser neue Fund ist weiteres wichtiges Puzzleteil, um sich ein Bild von der Vergangenheit machen zu können. Laut Sandner sei somit klar, dass es sich um einen Friedhof handle, dessen Ausmaße man derzeit noch nicht absehen kann. Somit seien die 14 Skelette auch nicht am Rande bestattet worden. Sandner kann aber nicht genau sagen, ob der Friedhof mit dem Kloster zu tun hat. „Das weiß man nicht.“ Sie vermutet, dass er aus vorklösterlicher Zeit stammt. Laut einer Sage soll das Kloster in Thierhaupten 750 nach Christi erbaut worden sei. Belege finden sich aber erst 1000 nach Christi. Es wurden keine Überreste von Kleidung gefunden Laut Sandner fanden sich bei den Skeletten keine Grabbeigaben. Es wurden auch keine Überreste von Kleidung gefunden, sodass die Toten vermutlich in Leichentüchern bestattet wurden. Einige Gräber hätten sich auch überschnitten, was wiederum auf einen Friedhof hindeutet, so Sandner. Viele Thierhauptener Bürger interessierten sich sehr dafür, aus welcher Zeit die Skelette stammten. Auf die Antwort mussten sie lange warten. Der Grund: Es wurde für diese Untersuchung zwar Knochenmaterial in üblichen Umfang zur Verfügung gestellt, doch es enthielt zu wenig von einer speziellen, dafür benötigten Substanz. Deshalb musste mehr Knochenmaterial zur Verfügung gestellt werden und somit verzögerte sich die Auswertung. Vier Skelette lassen sich datieren Untersucht wurde das Material in der bayerischen Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie in Aschheim bei München. Dabei ließen sich vier Skelette datieren. Bestimmt wurde das Alter mit der sogenannten C-14-Methode. Dabei wird der Anteil des radioaktiven Kohlenstoffs C14 ermittelt. Hintergrund: Sobald ein Organismus abstirbt, kann er kein C14 mehr aufnehmen. Das schon im Körper vorhandene C14 zerfällt in einer konstanten Rate. Vereinfacht gesagt bedeutet das: Eine Uhr, die Wissenschaftler anhand von Vergleichswerten lesen können, beginnt mit dem Tod zu ticken. Daneben haben auch die Archäologen und Anthropologen einige interessante Erkenntnisse zusammengetragen. Wie berichtet, handelt es sich bei den Toten um ein Kleinkind, einen Jugendlichen und zehn Erwachsene im Alter zwischen 20 und 60 Jahren. Gewaltsam zu Tode gekommen sie nicht. Woran sie gestorben sind, kann Sandner nicht sagen. Die Anthropologen hätten aber einige interessante Details festgestellt. Starke Abnutzungserscheinungen an Gelenken So sei bei einem der Toten, ein Mann im Alter zwischen 40 und 60 Jahren, der rechte Unterschenkel amputiert worden. Der Eingriff sei so durchgeführt worden, dass der Mann überleben konnte. Eine Amputation, zumal eine verheilte, beobachten die Archäologen bei ihren Funden übrigens sehr selten. Andere Skelett weißen Mangelerscheinungen oder starke Abnutzungserscheinungen an Gelenken und Knochen auf. „Das deutet auf Belastung hin“, erklärt Sandner. Übrigens: In Thierhaupten gab es im Bereich des Klosters schon mehrere interessante Funde. Der älteste stammt aus der Bronzezeit, sprich 2000 vor Christi. Damit sich Interessierte in dem Ort auf historische Spurensuche begeben können, soll es bald einen Lehrpfad geben, der die Zeit vor der Klostergründung veranschaulicht. Initiiert und koordiniert wird das Projekt vom Freundeskreis des Klosters. Laut Brugger sollen die Tafeln noch heuer aufgestellt werden.

