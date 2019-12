vor 4 Min.

Die Unabhängige Gesamtgemeinde will stark bleiben

28 Listenkandidaten werden einstimmig gewählt. Auf einen eigenen Bürgermeisterkandidaten wird verzichtet

Ihr Name soll ihr Programm bleiben: Die Unabhängige Gesamtgemeinde Kutzenhausen (UG) will auch künftig unabhängig von großen Parteien oder übergeordneten Interessen und allein den Bürgern und dem eigenen Gewissen verpflichtet sein. Im Bürgerheim in Maingründel die Aufstellungsversammlung stellte die UG vor wenigen Tagen ihre Liste auf. Mit der maximal möglichen Anzahl von 28 Listenkandidaten tritt die Gruppierung bei der Kommunalwahl im März an. Mit dem Ende der Amtszeit von Bürgermeisterin Silvia Kugelmann wird die UG keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufstellen.

Zweiter Bürgermeister Rupert Kugelbrey ging in einem kurzen Abriss der Historie auf die Verdienste Kugelmanns für die Gruppierung und für die Gemeinde Kutzenhausen ein. Ihr Rückzug aus der Kommunalpolitik bedeute einen tiefen Einschnitt, ermögliche aber auch eine Neuaufstellung der UG für eine erfolgreiche Zukunft als feste Größe und tragende Kraft in der Gemeinde. Die vorgestellte Liste mit einem hohen Frauenanteil und mit Vertretern aller Ortsteile und Altersgruppen spiegle eine tiefe Verwurzelung und einen großen Rückhalt in der Bevölkerung wider.

„Verantwortung zu übernehmen, bedeutet im Wortsinne vor allem, Antworten geben zu können auf die Fragen und Einwände der Bürger“, sagte Kugelbrey. Wer dies tue, finde auch Verständnis für vielleicht unliebsame Entscheidungen. In diesem Sinne wolle sich die Unabhängige Gesamtgemeinde auch in Zukunft engagieren.

Auch wenn in der letzten Legislaturperiode einiges auf den Weg gebracht worden sei, stünden noch viele Aufgaben an. „Bei allen Entscheidungen spielen mehrere Aspekte eine Rolle“, führte Gemeinderat Johannes Spatz weiter aus. So müssten immer die aktuell angespannte Finanzlage, ein lebenswertes Umfeld für die Bürger und nicht zuletzt die Umwelt mit abgewogen werden. Konkretes positives Beispiel hierzu sei die Kinderbetreuung, die zuerst nur durch einen extrem teuren Neubau als lösbar erschien.

Bei Abwägung der oben genannten Aspekte hätten sich dann aber ganz andere Alternativen ergeben, wie zum Beispiel die Einrichtung eines Waldkindergartens oder die Umnutzung bestehender Räume. Dies wirke zum einen einer weiteren Flächenversiegelung entgegen und sei zum anderen auch kostengünstiger zu realisieren. Weitere Projekte sollten zukünftig nach dem gleichen Prinzip abgewogen werden, um Kutzenhausen ein Stück lebenswerter und natürlicher zu machen.

Nach der Vorstellung der Listenbewerber entschlossen sich spontan zwei weitere Personen, mit auf der Liste zu kandidieren, sodass nun 28 Bewerber für die Unabhängige Gesamtgemeinde bei der Kommunalwahl antreten. Unter der Leitung des ehemaligen Gemeinderats Gerhard Fritsch wurden die Bewerber der UG einstimmig gewählt. (AL)

