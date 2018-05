Die Ursache stimmt nachdenklich

Zwei Menschen sterben bei einem schweren Zugunglück vor Aichach. Zwei weitere Personen werden bei einem Bahnunglück am Starnberger See tödlich verletzt. Und am gleichen Tag erfasst ein Zug zwischen Burgau und Günzburg ein Auto, der Fahrer überlebt wie durch ein Wunder. Ist das Bahnfahrten gefährlicher geworden? Nein. Hubert Teichmann, der Geschäftsführer der Staudenbahn, hat vollkommen recht. Der Zug ist immer noch das sicherste Verkehrmittel im Vergleich zum Flug- und Autoverkehr. Doch die Häufigkeit, mit der mittlerweile „menschliches Versagen“ als Ursache genannt wird, stimmt nachdenklich.

Der Fahrdienstleiter des Zugunglücks bei Bad Aibling, bei dem zwölf Menschen starben, wurde zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Er hatte zum Zeitpunkt des Unglücks auf dem Handy gespielt. Was in Aichach der Grund für den tödlichen Fehler war, wird sich erst in der Verhandlung zeigen. Die Bahn sollte es sich dennoch nicht zu einfach machen und jede Schuld von sich weisen. Denn sie ist für ihr Personal verantwortlich, erstellt das Anforderungsprofil, stellt Personal ein, bildet es aus und hat - wie jeder Vorgesetzte - eine Fürsorgepflicht.

