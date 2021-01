vor 22 Min.

Die Zahl der Corona-Toten im Landkreis Augsburg steigt auf über 100

Die Zahl der Toten in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt im Landkreis Augsburg mittlerweile bei über 100.

Der Rückgang der Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg war nur von kurzer Dauer. Auch die Zahl der Toten steigt und liegt nun bei über 100.

Von Sören Becker

105 Menschen sind im Kreis Augsburg bisher im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben. Das sind sechs mehr als gestern. Zwei der Toten wohnten im Kursana-Domizil in Bobingen. Das ergeben die neuen Zahlen des RKI. Von den 102 Toten, die die Behörde statistisch ausgewertet hat, waren 76 in der Altersgruppe 80+. 24 Tote in der Altersgruppe zwischen 60 und 79 und zwei zwischen 35 und 59.

Wie ist das Corona-Infektionsgeschehen im Kreis Augsburg?

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder gestiegen, nachdem sie zuletzt deutlich gesunken war. 465 Fälle wurden in den letzten sieben Tagen belegt. Auf 100.000 Einwohner heruntergerechnet ergibt das eine Inzidenz von 183,5 Damit liegt der Kreis Augsburg deutlich über dem Inzidenzwert für den Freistaat Bayern (158,8) und ganz Deutschland (164,5) Gestern wurden 184 Fälle in die Statistik aufgenommen. Damit wurden im Kreis Augsburg bis dato 6832 Fälle nachgewiesen.

Wie ist die Situation an den Kliniken im Landkreis Augsburg?

Von den zwölf Intensivbetten im Kreis Augsburg sind laut DIVI-Intensiv-Register momentan zehn belegt. In vier von ihnen liegen Covid-Patienten von denen drei invasiv beatmet werden.

Wie ist die Situation in den Gemeinden im Landkreis Augsburg?

Achtung: Die Grafik zeigt die Infektionszahlen der einzelnen Gemeinden für die letzten zehn Tage und ist daher nicht mit dem Sieben-Tage-Wert vergleichbar.

