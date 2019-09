vor 17 Min.

Die Zeitkapseln aus den goldenen Kugel von Steinekirch und Wollbach

In den goldenen Kugeln der Türme in Steinekirch und Wollbach stecken Zeitkapseln, die jetzt geöffnet wurden. Dabei kommen spannende Geschichten zum Vorschein.

Von Maximilian Czysz

Ganz oben auf dem Kirchturm treffen sich Vergangenheit und Gegenwart: Bei der Sanierung von St. Vitus in Steinekirch und St. Stephan in Wollbach wurden die Zeitkapseln in den goldenen Kugel geöffnet. Die enthaltenen Informationen wurden dokumentiert und wieder ergänzt – so bleibt das Zeitgeschehen auch für die nächsten Generationen erhalten.

Die Kugel von Steinekirch war bei der statischen Sanierung des Dachstuhls mit neuer Dacheindeckung und Außenrenovierung von der Kirchturmzwiebel zur Neuvergoldung abgenommen worden. Darin befanden sich bereits schriftliche Informationen über die Renovierung des Kirchturms im Jahr 1976, verfasst vom damaligen Bürgermeister Alois Fischer und der Baufirma. Jetzt kam eine Nachricht an die Zukunft dazu: Josef Schelble schrieb über die politische Situation im Jahr 2019. Das Kirchenverwaltungsmitglied hielt fest, dass die meisten Deutschen mit ihrer Lebenssituation zufrieden seien, wenn man von den niedrigen Sparzinsen absehe, einer Folge der Finanzpolitik der Europäischen Zentralbank. Die Arbeitslosenquote sei niedrig; es herrsche nahezu Vollbeschäftigung und der Mangel an Fachkräften werde immer spürbarer.

Fragen zur „diffusen Zukunftsangst“ unserer Zeit

Schelble beschrieb auch eine „diffuse Zukunftsangst“, die er in folgenden Fragen festhielt: „Sind die Renten sicher? Wie entwickelt sich die Pflege? Kostet die Digitalisierung Arbeitsplätze? Gelingt der Ausstieg aus der Kernenergie (bis 2022) und aus der Kohleverstromung (bis 2035)? Lässt sich eine CO²-arme Mobilität realisieren? Ist die Migration kontrollierbar? Kann man die Erderwärmung auf zwei, besser noch eineinhalb Grad Celsius begrenzen?“ Weitere Themen sind die Freitagsdemonstrationen der Schüler gegen eine drohende Klimakatastrophe, der Brexit sowie die Weltpolitik mit China und den USA. Zur Einschätzung von Josef Schelble wurde in die Zeitkapsel ein Bericht über die Arbeit des Pfarrgemeinderates von der Vorsitzenden Gerda Groß gelegt. Kirchenpfleger Erwin Hörmann berichtete über Einzelheiten der laufenden Renovierung und deren Finanzierung sowie über aktuelle markante Themen im Markt Zusmarshausen. Pfarrer Pater Saji Chalil schrieb über die Situation in der Pfarreiengemeinschaft Zusmarshausen und der Pfarrei Steinekirch. Stefan Förster von der beauftragten Baufirma verlötete die Papiere in einer wasser- und hitzebeständigen Kupferpatrone. Mittlerweile glänzt diese mit Wetterfahne und Kreuz wieder weithin sichtbar von der Kirchturmspitze in Steinekirch.

Auch die Zeitkapsel von St. Stephan in Wollbach wird derzeit ergänzt: Auf einer neuen Urkunde sind chronolgisch die Instandsetzungen aus den vergangenen Jahrzehnten festgehalten. 1904 wurden beispielsweise 14 Kreuzwegstationen angeschafft. Die Kuppel erhielt ein neues Zinkblech und der Turm wurde neu verputzt. In geschwungener Schrift wurden die Arbeiten auf einem Vordruck für Schuldgeld festgehalten – weil der Zahn der Zeit an dem Papier genagt hat, wurde die Entzifferung zu einem kleinen Rätsel. Deutlich leichter zu lesen war die mit dem Stempelaufdruck „Gemeinde Wollbach“ versehene Urkunde von 1949: Nach dem Krieg wurde unter anderem die Kuppel wieder neu verschalt. Festgehalten ist auch der nicht mehr erkenntliche Name eines Handwerkers aus Oldenburg, der auf Wanderschaft war und Schwaben mit anpackte. In der Zeitkapsel befand sich auch älteres Geld: Ein Ein-Mark-Schein von 1948 und verschiedene Münzen, die vor der Euro-Umstellung im Umlauf waren.

Wie sich Wollbach in den Jahren verändert hat

Mit den Informationen aus dem Jahr 1997 – damals erhielt unter anderem die gesamte Außenfassade der Kirche und des Kirchturms einen neuen Farbanstrich – hat Kirchenpfleger Hubert Kraus einen Vergleich angestellt. Er zeigt, wie sich das Dorf im Norden von Zusmarshausen entwickelt hat: 1997 hatte Wollbach rund 500 Einwohner, heute sind es etwa 100 mehr. Die Pfarreiengemeinschaft Zusmarshausen mit allen Ortsteilen – außer Streitheim – zählte 1997 etwa 4400 Katholiken. Heute sind es 4000, obgleich die Einwohnerzahl deutlich gestiegen ist. Auch die Mitgliederzahlen der örtlichen Vereine stagnieren. Der Feuerwehr Wollbach hatte 1997 noch 154 Mitglieder, jetzt sind es 136. Und der Frauenbund Wollbach – im Jahr 1997 noch 44 Mitglieder – wurde inzwischen aufgelöst.

Sanierung: Was an den Kirchen in Steinekirch und Wollbach alles passiert ist

St. Vitus in Steinekirch Am Dachstuhl von St. Vitus zwickte die Statik – deshalb musste das Gotteshaus saniert werden. An manchen Stellen fehlte ein Querbalken, die sogenannte Mauerlatte, die den Druck auf die Außenmauern gleichmäßig verteilt. „Die Sparren lagen teilweise direkt auf der Mauer auf, deshalb bildeten sich Risse“, so Erwin Hörmann. Auch die Aufhängung der Stuckdecke war nicht mehr gut. Vor einigen Jahren wurden schon einige faulige Balken mit Holzbrettern gesichert. An den Außenwänden waren Risse zu sehen. Die Kosten für die große Sanierung belaufen sich auf über eine Million Euro. Die Pfarrei Steinekirch, zu der bis 1507 auch Dinkelscherben und Au gehörten, ist sehr alt. Die Kirche wurde Ende des 15. Jahrhunderts geweiht, die unteren Geschosse des Turms sind noch älter. Die im Kern spätgotische Kirche wurde 1760 barockisiert.

St. Stephan in Wollbach Auch bei der Pfarrkirche St. Stephan in Wollbach geht es aufs Dach. Handwerker haben dafür das gesamte Gotteshaus einschließlich Turm eingerüstet und eingehüllt. Zeitweise bekam die Kirche ein zweites Dach, damit Handwerker witterungsunabhängig arbeiten konnten. Im Bereich der Dachtraufe wurde das Dach verschalt und mit einer Dampfsperre versehen. Anschließend kamen auf die sanierte Dachkonstruktion neue Dachlatten und -ziegel. Eine unvorhersehbare Zeitverzögerung von mehreren Wochen verursachte der unerwartet schlechte Zustand der Balkenkonstruktion der Kirchturmzwiebel, deren Gebälk ähnlich dem Dachstuhl der Kirche einer grundlegenden Sanierung unterzogen werden musste. Der Kostenrahmen beläuft sich auf etwa eine Million. Bis Ende Oktober soll die komplette Sanierung beendet sein.



Themen Folgen