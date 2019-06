vor 8 Min.

Die Züge zwischen Augsburg und Donauwörth fahren wieder

Drei Tunnel, drei Orte, in 108 Stunden. Der Zeitplan für die Bauarbeiten an der Bahnlinie Augsburg-Donauwörth war straff.

Von Brigitte Mellert

Die Züge auf der Bahnlinie zwischen Augsburg und Donauwörth fahren seit Montagfrüh um 4 Uhr wieder regulär. Die Bauarbeiten an den drei Tunneln in Gersthofen, Langweid und Meitingen sind planmäßig beendet worden. In weniger als fünf Tagen wurden die tonnenschweren Tunnel an ihren jeweiligen Platz unter der Bahnlinie geschoben.

Der Gersthofer Bürgermeister Michael Wörle ist zufrieden, wie die Bauarbeiten verlaufen sind. Der Zeitplan konnte ohne Probleme eingehalten werden, sagte Wörle und ergänzte: „Der Tunnel konnte sogar schon am Donnerstagabend eingeschoben werden.“ Eigentlich war der Einschub erst für Freitagmorgen geplant. Bis zum Montag wurde die Lücke, die für den Tunneleinschub in den Bahndamm gegraben wurde, aufgefüllt. Damit sind die Bauarbeiten am Bahnhof aber noch nicht abgeschlossen. Bis 2020 werden unter anderem die Aufzugsschächte und Rampen für einen barrierefreien Zugang zu den Gleisen gebaut. Ebenso folgen Treppenanlagen, Stützmauern und Betonarbeiten. Der Bahnbetrieb werde dadurch jedoch nicht gestört, sagte Bürgermeister Wörle.

Stadt Gersthofen plante 10 Millionen Euro ein

Für den Bahnhof Gersthofen stellte die neue Unterführung, welche die Fußgänger auf kurzem Weg auf die jeweils andere Seite des Bahndamms gelangen lässt, einen zentralen Bestandteil der Neugestaltung des Bahnhofs dar. Rund zehn Millionen Euro plante die Stadt Gersthofen für die Erneuerung des Areals ein, der Tunnel verschlingt davon rund vier Millionen Euro.

Die Bauarbeiten in Langweid und Meitingen wurden ebenfalls ohne Probleme abgeschlossen, bestätigte ein Sprecher der Bahn. Am Montagmorgen sei der erste Zug regulär auf der Strecke gefahren.

Wie Bauamtsleiter Josef Stuhler erklärte, seien die Bauarbeiten in Langweid seit Montagmorgen bis auf Kleinigkeiten wie beispielsweise der Verbesserung des Schallschutzes fertig. Im Anschluss daran werde an der Schmuttertalstraße, die aktuell noch bis Ende des Jahres gesperrt ist, weiter gebaut. Im Herbst sollen die Arbeiten beginnen.

Neue Brücke in Langweid ist zu teuer

Die Gemeinde nutzte die Vollsperrung der Strecke, um die neue Eisenbahnbrücke über die Schmuttertalstraße in den Bahndamm einzuschieben. Die Brücke wurde nicht nur erneuert, sondern auf zwei Fahrspuren verbreitert und mit einem Fuß- und Radweg sicherer gemacht. Anders als die neue Bahnbrücke konnte die geplante barrierefreie Fußgängerunterführung doch nicht diesen Sommer realisiert werden. Die Kosten für das Projekt explodierten und waren für die Gemeinde nicht mehr stemmbar. Das Projekt wird aufgeschoben, bis sich eine weitere Möglichkeit ergibt. Nach Angaben der Bahn sei das erst in drei Jahren der Fall.

Die Baustelle in Meitingen ist ebenfalls rechtzeitig fertiggestellt worden. Die neue Bahnunterführung ist knapp 32 Meter lang und dient als Ost-West-Verbindung unter den Gleisen. Es folgen noch Restarbeiten an der Lärmschutzwand. Bis Ende Juli werde nach Angaben von Bürgermeister Michael Higl die Baustelle beendet sein. Im übernächsten Jahr beginnen die Arbeiten für die Rampen. Für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs ist die Deutsche Bahn verantwortlich.

Themen Folgen