vor 21 Min.

Die Zwiebelkarawane zieht trommelnd umher

Bei einer Aktion in Diedorf werden 2000 Krokusse gepflanzt

Der Jugendtreff Diedorf und das Umweltzentrum Schmuttertal riefen auf, sich an der Diedorfer Zwiebelkarawane zu beteiligen und gemeinsam 2000 gelbe und blaue Krokusse in die kommunalen Rasenflächen zwischen Schmuttertalhalle und Jugendtreff in der Dammstraße zu pflanzen.

Es versammelten sich mit Kindergartenkindern, Schülern, Jugendlichen und Erwachsenen rund 15 Teilnehmer, um aktiv blühende Frühlingswiesen zu gestalten. Damit die Diedorfer Passanten davon erfuhren, wurde mit allerlei Percussioninstrumenten ordentlich Lärm gemacht und es zog eine fröhliche Truppe durch den herbstlichen Ort. Eine Mutter eines aktiven Jungen meinte dann beim Abschlusspunsch: „Eine tolle Aktion für all die „Fridays for future“-Aktivisten. So können Kinder und Jugendliche neben dem Demonstrieren auch echte Taten sprechen lassen“. Die Organisatoren erhoffen sich nun jedenfalls, dass nächstes Jahr die Diedorfer Grünflächen richtig bunt erblühen.

Unter fachlicher Anleitung von Forstamtsrat Thomas Miehler mit Unterstützung von NANU! e.V. und Umweltstation Schmuttertal haben rund 50 fleißige Leser und Leserinnen der örtlichen Medien insgesamt 300 junge Elsbeeren (Sorbus torminalis) gepflanzt. Miehler wählte diese ungewöhnliche Baumart, wie er vor Ort erklärte, aus folgendem Grund aus: „Die Elsbeere ist wärmeliebend, weswegen sie sich angesichts des Standortes in südexponierter Hanglage im Schmuttertal und der fortschreitenden Klimaerwärmung hoffentlich wohlfühlt und gedeihen wird und damit einen sogenannten Zukunftswaldbaum darstellt“.

Egal, ob Groß oder Klein, jeder hat an diesem Vormittag dazu beigetragen, dass am Ende tatsächlich 300 neue Bäume aufgeforstet und mit Namenschildchen aus Graspapier versehen waren, sodass jedes Pflanzteam auch im nächsten Sommer noch kontrollieren kann, ob „sein Baum“ sich verwurzelt und den Winter gut überstanden hat.

Belohnt wurden alle fleißigen Baumpflanzer vom Umweltzentrum Schmutteral am Schwedenfeuer passend zur Jahreszeit mit Gruselpunsch, selbstgebackenen Fledermäusen und Mäusespeck. (AL)

