Die allerbeste Prinzessin

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen von Augsburg.

Ein Vortrag über die Patienten-, Notfall- und Betreuungsverfügung sowie die Vorsorgevollmacht findet am Dienstag, 4. Februar, von 19 bis 20.30 Uhr im Mehrgenerationentreffpunkt, Spechtstraße 30, statt. Es spricht Birgit Carl von der Augsburger Hospiz- und Palliativversorgung. Um Anmeldung unter Telefon 0821/45443519 oder info@probärenkeller.de wird gebeten.

Die Kita St. Anna, Gabelsbergerstraße 14, veranstaltet am Samstag, 8. Februar, von 10 bis 12 Uhr einen sortierten Flohmarkt für Baby-, Kleinkinder- und Faschingsbekleidung, Kinderbücher und Spielzeug.

Die Geschichte „Die allerbeste Prinzessin“ wird am Dienstag, 4. Februar, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Kinder ab vier Jahren können an der kostenlosen Veranstaltung ohne Anmeldung teilnehmen.

Die Diashow „Kriegshaber, wie es leibt und lebt“ findet am Mittwoch, 5. Februar, im Oberhauser Museumsstüble, Zollernstraße 91, statt. Referent ist Bernhard Radinger, Beginn ist um 14.30 Uhr.

Die Kolpingsfamilie Pfersee veranstaltet Kinderfaschingsbälle am Samstag, 15., und Sonntag, 16. Februar, von 15 bis 18 Uhr im Pfarrsaal Herz Jesu, Franz-Kobinger-Straße 10. Anmeldungen sind per E-Mail an kinderball-pfersee@web.de möglich unter Angabe von Termin, Name, Anzahl der Kinder und Anzahl der Erwachsenen. (mus)

