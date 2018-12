07:00 Uhr

Die besondere Schatzkammer an der Poststraße

Mit „Inge“ hat alles angefangen und nun ist Christine Wagner die Mutter aller kleinen Bewohner im Fischacher Puppenmuseum.

Von Siegfried P. Rupprecht

Bei ihrem Anblick wird dem Betrachter warm ums Herz. Im Zentrum Kinderlachen des Wohlfühlhauses Westliche Wälder an der Poststraße breitet sich auf zwei Stockwerken eine besondere Schatzkammer aus. Mit viel Liebe zum Detail und in einer wunderbaren Atmosphäre sind dort in einem großzügig angelegten Puppenmuseum wertvolle Exponate zu sehen. Die liebevoll, dem Alltag nachempfundenen Szenen entführen in eine längst vergessene Welt und zugleich in eine Oase der Ruhe.

Ursula Micheler-Koschel, die Leiterin des Zentrums, kennt die Reaktionen der Besucher. „Das Gesehene macht die meisten sprachlos“, erzählt sie. Bei den Kindern stünden die funkelnden Augen im Mittelpunkt. Aber auch die Erwachsenen seien von den Puppenschätzen fasziniert. Immer wieder höre sie auch die überraschenden Worte, dass es so etwas Aufwertendes überhaupt in Fischach gebe. Tatsächlich: Was sich hier präsentiert, ist eine Puppenwelt für sich.

Das alltägliche Leben im Mikrokosmos

Die kleinen und großen Schätze warten nicht nur mit täuschend echten Gesichtszügen, filigranen Proportionen und prächtigen Kleidern auf. Sie stellen auch das alltägliche Leben im Mikrokosmos dar. Ein Klassenzimmer mit Schülern beim Unterricht ist ebenso zu sehen wie ein Biergarten, ein drehendes Karussell auf dem Rummelplatz oder einen Leierkasten spielenden Bär.

Ein Bauernhof gibt Einblick in die täglichen Arbeiten, präsentiert Handwerker, spielende Kinder, selbst den Inhalt eines Aussteuerschrankes, den die Tochter des Hauses freudig präsentiert. Auf der anderen Seite ist ein Segelschiff zu betrachten, am Ufer winkend von zahlreichen Schaulustigen begleitet. Die Details in diesen Szenen spiegeln die kunsthandwerklichen Feinheiten wider. Alles ist liebevoll und ideenreich arrangiert und penibel aufeinander abgestimmt.

Einblicke in eine längst vergessene Welt

Während im ersten Stockwerk das bürgerliche und ländliche Ambiente zur Präsentation kommt, lässt die zweite Etage den Betrachter in gesellschaftliches Flair eintauchen. Hier begegnet man unter anderem einer mit Champagner feiernden Damenrunde, feinen Herrschaften auf dem Weg zum Opernhaus, eine Kommunikation im Kaffeehaus und eine Küche, in der die Dienstboten ein Festessen zubereiten. Die Szenerien unterhalten, zudem verdeutlichten sie nebenbei, wie Alltag früher ablief. Insofern gibt das Puppenmuseum auch Einblick in eine längst vergessene Welt.

„Mutter“ des Museums ist Christine Wagner, die Mitinhaberin der Firma Topstar in Langenneufnach. Sie war vier Jahre alt, als sie zu Weihnachten ihre erste Puppe erhielt, eine Schildkröt-Puppe aus Zelluloid. Sie nannte sie „Inge“. Ein Jahr später bekam Inge noch eine Freundin dazu. Später, als sie die Grundschule besuchte, folgte das erste Exemplar mit echten Haaren. Diese drei Originale sind in einer Vitrine ausgestellt.

Die Liebe zu den Puppen neu entdeckt

Als ihre drei Söhne älter wurden und sie wieder mehr Zeit hatte, entdeckte Christine Wagner ihre Liebe zu den Puppen neu und ließ sich immer wieder welche zu Weihnachten oder zum Geburtstag schenken. Auch ihr Mann Michael Wagner überraschte sie mit Puppenschätzen. Hinzu kam ihre große Sammelleidenschaft.

Da wuchs in ihr die Idee, ihre Sammlung mit den unzähligen Schildkröt-, Käthe-Kruse- und Zapfpuppen sowie Kuscheltieren von Steiff in dem von der Michael Wagner Stiftung „Kinderlachen“ erbautem Zentrum für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Gespeist wurde dieser Gedanke nicht zuletzt aus der sozialen Einstellung gegenüber Kinder und der kontinuierlichen Unterstützung sozialschwacher Menschen durch ihre Familie. „Ich will damit den Betrachtern ein kleines Stück heile Welt geben, so wie mir meine erste Puppe von Anfang an dieses gute Gefühl vermittelt hat“, verdeutlicht sie. Eins steht unverrückbar fest: Christine Wagners Puppen haben im Museum ein gutes Zuhause gefunden.

Themen Folgen