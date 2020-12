18:30 Uhr

Die beste Landfrauenköchin kommt aus dem Augsburger Land

Plus Alle sieben Landfrauen haben ihr Wettbewerbsdinner gekocht und die Punkte sind zusammengezählt. Am Montag wurde im Finale im BR-Fernsehen die Siegerin gekürt.

Sieben Landfrauen aus den sieben bayerischen Bezirken kommen zusammen, um sich kennenzulernen und gegenseitig zu bekochen. Reihum ist jede Frau Gastgeberin für die anderen sechs Mitstreiterinnen. Die Landfrauen repräsentieren Bayern und seine sieben Regierungsbezirke. Der Gesamtsieg geht nach Schwaben: Lena Zimmermann aus Gablingen im Landkreis Augsburg ist die Gesamtsiegerin der 12. Staffel. Lena Zimmermann hat mit ihrem Drei-Gänge-Menü ihre Mitkonkurrentinnen überzeugt.

Gablingerin bereitet beste Haupt- und Nachspeise zu

Mit erst 25 Jahren beweist sie in der 12. Staffel der „Landfrauenküche“, dass sie sich nicht nur als Landfrau behaupten, sondern auch hervorragend kochen kann: Mit ihren „Schweinebäckchen in Dunkelbiersoße“ erreichte sie in der Kategorie „Beste Hauptspeise“ die höchste Punktzahl. Ihre „Erdbeervariationen“ kamen bei den anderen Landfrauen so gut an, dass sie auch in der Kategorie „Beste Nachspeise“ gewann und damit die Gesamtsiegerin bei der „Landfrauenküche 2020“ ist.

Der Sieg in der Kategorie „Gruß aus der Küche“ ging nach Oberbayern. Karina Schwarzbauer überzeugte mit ihrem „Ochs im Nudelrock mit Schrobenhausener Grünspargel“ die anderen Landfrauen. Das Finale fand dieses Jahr in Niederbayern statt. In Schergengrub empfing Landwirt und Spitzenkoch Lucki Maurer die sieben Landfrauen und kochte mit ihnen zusammen noch einmal das Siegermenü. Die Landfrauen verbrachten einen ganzen Tag auf Lucki Maurers Hof, wo er Wagyu-Rinder züchtet und spannende Einblicke in seinen Hof und seine Küche gab. Vor allem für Karina Schwarzbauer, für die Lucki Maurer „der Größte“ ist, war es ein ganz besonderes Erlebnis. (AL)

