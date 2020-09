vor 18 Min.

Die besten Hotelfachfrauen kommen aus Horgau

Sophia Fleiner (links) und Anna Stegmüller vom Hotel Schwarzer Reiter in Horgau haben ihre Ausbildung mit der Traumnote 1,0 und damit als Beste im Raum Augsburg absolviert.

Anna Stegmüller und Sophia Fleiner vom Horgauer Hotel Platzer haben bei der Prüfung vor der IHK Augsburg Glanzleistungen vollbracht.

Anna Stegmüller und Sophia Fleiner, die beiden Auszubildenden zur Hotelfachfrau des Flairhotels Zum Schwarzen Reiter in Horgau, haben eine Glanzleistung vollbracht: Sie legten ihre Prüfung vor der IHK Augsburg mit der Note 1,3 ab und sind somit die Besten am Standort Augsburg im Bereich Gastronomie.

Einmalig sei dies in der Hotelhistorie ebenso wie der legendäre Gesamtnotendurchschnitt von 1,0, den beide erreichten, berichten ihre Chefs Brigitte und Martin Platzer stolz. Weil die Freisprechungsfeier des Hotel- und Gaststättenverbandes in der IHK wegen Corona nicht stattfinden konnte, wurde kurzerhand eine spontane Feier im kleinsten Kreis organisiert.

Martin Platzer lobte die Ergebnisse der Horgauer Hotelfachfrauen

Martin Platzer lobte die Prüfungsergebnisse der beiden sowie deren großartigen Einsatz während der verkürzten Ausbildung, der auch durch die Corona-Unterbrechung nicht geschmälert wurde.

Anna Stegmüller sammelt nun noch Erfahrung und Routine im Flairhotel, während Sophia Fleiner bereits in Frankreich in der Europaklasse eine erweiterte Ausbildung für ein Jahr im Hotelfach absolviert. Zum Ausbildungsbeginn sind in dem Horgauer Hotel nun zwei Hotelfachfrauen und zum ersten Mal eine Studentin im dualen Studiengang gestartet. (AL)

