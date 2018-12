vor 54 Min.

Die einen klauen Diesel, andere legen Wert auf Deko

In Biburg und in Langweid haben wieder Diebe zugeschlagen. Ein Täter passt dabei seine Beute der Jahreszeit an. Der aktuelle Polizeireport.

Neid, Missgunst oder Habgier: Es gibt viele Motive, warum Diebe zuschlagen. Aber was wohl den jungen Mann Sonntagnacht dazu bewogen hat, in einem Biburger Vorgarten sich diese Beute auszusuchen?

Laut Polizei schlich der Mann gegen 22.30 Uhr im Heuweg zunächst um ein Anwesen, um danach eine etwa 1,10 Meter hohe, geflochtene Weihnachtspyramide mit Lichterkette mitzunehmen. Dabei löste er allerdings den Bewegungsmelder am Haus aus. Der Mann ergriff daraufhin schlagartig die Flucht, weshalb das Stromkabel der Lichterkette abriss.

Er wurde beobachtet: Bei dem Täter soll es sich um einen Mann, Mitte 20 handeln. Er hatte weiße Turnschuhe und trug einen grauen Kapuzenpulli. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Damit die Lichterkette an der Weihnachtspyramide wieder brennt, dürfte etwas handwerkliches Geschick notwendig sein. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18900 entgegen.

Dieseldiebe schlagen bei Langweid in einer Kiesgrube zu

Dieseldiebe haben wieder zugeschlagen. Aus einem Bagger in der Kiesgrube an der Weberstraße bei Langweid Foret zapften die unbekannten Täter laut Polizei Kraftstoff im Wert von rund 700 Euro ab. Das Arbeitsgerät stand dort von Freitag, 14 Uhr, bis Montag, 6.45 Uhr. In diesem Zeitraum rückten die Diebe an, zwickten das Vorhängeschloss des Tankdeckels auf und zapften den Diesel ab.

Drei Leichtverletzte in Nordendorf bei Unfall an der Pannenbucht

Gleich doppeltes Pech hatte ein Autofahrer am Montag auf der B 2 bei Nordendorf. Zunächst musste der 46-Jährige mit seinem Gespann eine Pannenbucht aufsuchen. Gegen 18.40 Uhr wollte er wieder in Richtung Donauwörth weiterfahren. Dabei übersah er jedoch das Auto eines 59-Jährigen, der nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte und in den Anhänger des Gespannes krachte. Die drei Insassen in diesem Fahrzeug, 44, 59 und 63 Jahre alt, wurden laut Polizei leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10 000 Euro.

Autofahrerin übersieht in Gersthofen Fußgänger beim Abbiegen

Einen Fußgänger hat eine 57-jährige Autofahrerin am Montagmorgen in Gersthofen übersehen und angefahren. Die Frau kam gegen 6.55 Uhr aus der Ludwig-Hermann-Straße und bog nach links in die Sportallee ab. Zur gleichen Zeit ging dort ein 52-Jähriger über die Straße. Beim Zusammenprall zog sich der Mann laut Polizei leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gefahren.

Unbekannter beschädigt in der Henleinstraße geparkten Lastwagen

Die Fahrerseite eines geparkten Lastwagens hat ein unbekannter Fahrer in der Henleinstraße in Gersthofen beschädigt. Das Gespann stand dort von Freitag, 15 Uhr, bis Montagmorgen, 6.15 Uhr. In dieser Zeitspanne muss laut Polizei ein anderes Fahrzeug den Lkw gestreift haben, wobei ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro entstand. Die Polizei in Gersthofen sucht nun den Verursacher, Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (mcz, thia)

