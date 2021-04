"Die fetten Jahre sind vorbei" - Bonstetten muss sparen

Plus Jahrelang musste sich Bonstetten wenig Sorgen um die Finanzen machen. Das ändert sich nun. Doch welche Rolle spielt der Gemeindehausbau dabei?

Zu Beginn der Haushaltssitzung in Bonstetten hatte Bürgermeister Anton Gleich gute Nachrichten. Seit 2018 ist die Gemeinde schuldenfrei, 6,6 Millionen Euro hat sie zur freien Verfügung. Klingt erst einmal gut. Doch die weiteren Zahlen von Kämmerer Günther Tauber sind eher ernüchternd.

Der Haushalt für 2021 stehe auf sicheren Beinen, aber: "Danach kommen wir um einen Kredit nicht herum. Die fetten Jahre sind vorbei", erklärt Tauber mit ruhiger Stimme. Woran das liegt, ist klar. Das Millionenprojekt in der Ortsmitte wirft seine Schatten voraus. Was bedeutet das nun? Bürgermeister Gleich ist wenig erfreut über die Prognosen. Er wisse nicht, wie viele Jahre schon kein Kredit mehr aufgenommen werden musste. Aber der Rathauschef versuchte, die Lage positiv zu sehen. "Wenn es nur die Ortsmitte allein ist, könnte es gut rausgehen. Mit der Förderung von 2,5 Millionen Euro sind wir dann bei 'nur' sieben Millionen Euro." Die hätte die Gemeinde aktuell gerade so.

Die neue Ortsmitte in Bonstetten reist ein Loch in den Haushalt

Damit wollten sich die anderen Parteien aber nicht zufriedengeben. Gemeinderat Leo Kränzle (Grüne) störte vor allem, dass im neuen Haushaltsplan keine mittelfristige Einstellung für die neue Ortsmitte enthalten ist. Berücksichtigt wurden lediglich 800.000 Euro. "Bei solch einem Projekt ist man schnell bei zwölf oder 13 Millionen Euro", meinte Kränzle. Die vorhandenen Rücklagen seien gut, doch er mahnte, aus der Euphorie heraus den Bogen nicht zu überspannen.

Ähnlich sahen es die Freien Wähler. "Ein Kredit ist absolut schwachsinnig. Jeden Monat gehen dann 1000 Euro weg, über 20 Jahre lang", sagte Hannes Merz. Ihn störte noch ein weiterer Punkt, der nicht in den Haushaltsplan aufgenommen wurde: Geld für die Kirche. Mit einem Antrag wollte seine Partei erreichen, dass 10.000 Euro für die Kirchenheizung eingestellt werden. Dieser Antrag wurde im Rat mit 5:7 abgelehnt.

Braucht das Gemeindehaus einen zusätzlichen Saal?

Das sorgte für Unmut. "Es ist eine Sauerei, dass die Christlich-Soziale Union gegen die Kirche stimmt", schimpfte Merz. Ein Vorwurf, den Gleich nicht stehen lassen wollte. Die Kirche habe sich wegen der Heizung noch nicht gemeldet, zudem sei gar nicht sicher, ob sie im Pfarrheim oder in der Kirche selbst gebraucht werde. Außerdem werde der ortsansässige Pfarrer im nächsten Jahr aufhören und das Pfarrheim wohl vermietet werden.

Intensiver wird auch um die Konzeption des neuen Gemeindehauses debattiert. Grüne und Freie Wähler stehen vor allem einem zusätzlichen Gemeindesaal kritisch gegenüber. Ohne den zusätzlichen Gemeindesaal ließen sich 400.000 Euro sparen. Dann gäbe es aber keine "Begegnungsstätte", wie Bürgermeister Gleich es nannte. Denn den aktuellen Bürgersaal könnte - wie zuletzt - jederzeit wieder der benachbarte Kindergarten nutzen.

Der Haushalt in Bonstetten auf einen Blick

Einwohner : 1471

: 1471 Kreisumlage : 803.400 Euro (2020: 701.400 Euro)

: 803.400 Euro (2020: 701.400 Euro) Gewerbesteuer : 200.000 Euro (2020: 250.000 Euro)

: 200.000 Euro (2020: 250.000 Euro) Grundsteuer A : 6000 Euro (2020: 5800 Euro)

: 6000 Euro (2020: 5800 Euro) Grundsteuer B : 116.000 Euro (2020: 115.000 Euro)

: 116.000 Euro (2020: 115.000 Euro) Einkommensteuerbeteiligung : 1.161.000 Euro (2020: 1.162.000 Euro)

: 1.161.000 Euro (2020: 1.162.000 Euro) Schlüsselzuweisungen : 270.100 Euro (2020: 315.000 Euro)

: 270.100 Euro (2020: 315.000 Euro) Personalkosten : 211.300 Euro (2020: 184.600 Euro)

: 211.300 Euro (2020: 184.600 Euro) Baumaßnahmen : 3.082.000 Euro (2020: 5.272.000 Euro)

: 3.082.000 Euro (2020: 5.272.000 Euro) Wasser-/Abwassergebühren : 400.000 Euro (2020: 255.000 Euro)

: 400.000 Euro (2020: 255.000 Euro) Rücklagen : 6.631.000 Euro (2020: 7.956.000 Euro)

: 6.631.000 Euro (2020: 7.956.000 Euro) Schulden : 290.000 Euro (2020: 347.000 Euro)

: 290.000 Euro (2020: 347.000 Euro) Die Angaben zu Rücklagen und Schulden beziehen sich jeweils auf den Stand zu Beginn des Jahres.

