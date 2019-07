vor 5 Min.

„Die größte Aufmerskamkeit für das Kind“

Wie vor 40 Jahren die Kindertagesstätte St. Thekla in Welden entstand und wer das Leitmotto heute hochhält

Von Martina Bernhard

Als 1979 der Weldener Kindergarten St. Thekla mit zwei Gruppen seine Pforten öffnete, war kaum vorstellbar, dass hier einmal weit über 100 Kinder betreut werden. Heute verfügt die Tagesstätte über zwei Krippen-, vier Kindergartengruppen und einen Hort für Grundschulkinder. Jetzt wurde das 40. Jubiläum mit Dankgottesdienst und Sommerfest gefeiert. Und was man für so ein Fest alles braucht, das wissen vor allem die Kinder ganz genau: Man benötigt eine Einladung, man muss vorher alles putzen und mit Luftballons schmücken, Musik und Tanz sind wichtig, genauso wie Geschenke, gemeinsam zu spielen und Spaß zu haben.

In den letzten vier Jahrzehnten ist viel passiert. Dem damaligen Pfarrer Anton Hagenauer war der Bau eines Kindergartens ein Herzensanliegen, da es Mitte der 70er-Jahre weder in Welden noch in der gesamten Umgebung einen gab. Und so organisierte er Spendensammlungen, bat die Diözese um Unterstützung und erkämpfte sich Fördermittel. Auch ein kirchliches Grundstück stand zur Verfügung. Doch den finanziellen Zusagen von 450000 D-Mark vom Markt Welden, der Regierung von Schwaben und der Diözese stand das günstigste Angebot einer Baufirma von 500000 D-Mark gegenüber. Der Architekt gab aber nicht auf und war sich sicher, dass viele Arbeiten in Eigenleistung erbracht werden konnten. Matthias Steinhart, ab 1976 für 30 Jahre Kirchenpfleger, und die gesamte Kirchenverwaltung taten viele helfende Hände auf. Der angepeilte Eröffnungstermin im Herbst 1979 wurde eingehalten.

„Man schenke dem Kind die größte Aufmerksamkeit“ – diesen Leitsatz gab Pfarrer Hagenauer der Leiterin Claudia Wiedmann und den Erzieherinnen Edith Haas und Rosi Wetzstein mit auf den Weg. Die drei Damen der ersten Stunde betreuten Kinder in zwei Vormittags- und zwei Nachmittagsgruppen. Dank enormem Einsatz, vielen Festen und öffentlichen Auftritten wurde der Kindergarten Welden zur Erfolgsgeschichte. Die Zahl der Anmeldungen erhöhte sich schnell, schon bald wurde die Kapazität des Gebäudes zu klein: 1991 wurden zwei neue Gruppenräume bezogen. Und es gab immer mehr Elternwünsche: flexible Öffnungszeiten, Ganztagesplätze mit Mittagessen – was noch mehr Räume und mehr Personal erforderte. Bis heute sind im Pfarrheim nebenan Räume angemietet, wo sich erst die ganz kleinen Krippenkinder wohlfühlten und jetzt die Grundschulkinder in einem Hort untergebracht sind. Der Neubau der Krippe wurde 2011 in Betrieb genommen.

Zum 40. Jubiläum stellte das 25-köpfige Team mit dem Elternbeirat ein großes Fest auf die Beine. Der Dankgottesdienst stand unter dem Motto „Wachsen wie ein Baum – tief in der Erde verwurzelt“ und wurde musikalisch von Erzieherinnen und Vorschulkindern gestaltet. Für sie war es gleichzeitig der Abschlussgottesdienst und so gab es von Pater Victor Onwugigbo den Einzelsegen. Das Fest begann mit einem Tanz der Kinder, Grußworten und dem Pflanzen eines Baumes. Viele Kinder, Eltern und Großeltern feierten ausgiebig mit leckerem Essen und vielen Spielen.

Nachdem sich die Claudia Wiedmann im Frühjahr in den Ruhestand verabschiedet hatte, ging zumindest personell eine Ära der Kita Welden zu Ende. Aber auch das neue Leitungsteam mit Diana Reiter und Claudia Fendt will dem Leitsatz von Pfarrer Hagenauer treu bleiben.

Themen Folgen