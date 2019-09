vor 36 Min.

Die große Leistung der kleinen Feuerwehr aus Buch

In Kutzenhausen-Buch feiert nicht nur das ganze Dorf das 125. Gründungsfest. Zum Gratulieren kommen sogar Kameraden aus der Nähe von Hamburg.

Bestens besucht war das 125. Gründungsfest der Feuerwehr Buch am Wochenende. Bei 185 Einwohnern des Kutzenhauser Ortsteil engagieren sich 40 Aktive Männer und Frauen im Feuerwehrdienst, die Familien und der ganze Ort trugen dazu bei, dass sich bei der Veranstaltung jeder auf den anderen verlassen konnte.

In diese Tradition wachsen die 16-jährigen Elias Schedler und Sebastian Geißler hinein. Sie hatten zusammen mit dem 13-jährigen Benedikt die Parkplatzeinweisung übernommen und finden es wichtig, bei der Feuerwehr zu sein, „weil man sie braucht“, erklären sie und freuen sich schon auf die Ausbildung. Vollmond und strahlender Sonnenschein trugen das Ihre dazu bei, am Freitag die Party mit der Blasmusikband Waidigel, am Samstag beim Feuerwehrabend mit der Harmoniemusik Maingründel und am Sonntag mit Gottesdienst, Fahneneinzug und Ehrungen das große Zelt zu füllen. Gut 50 Vereine mit ihren Mitgliedern, Angehörigen und Fahnenabordnung waren da.

Tatenkräftige Unterstützung vom Patenverein Agawang

Es spielten die Musikvereinigung Dinkelscherben, die Aretsrieder Musikanten und zum Festausklang die Ziemetshauser Musikanten. Tatkräftige Unterstützung erfuhr die Wehr vom Patenverein Agawang. Schirmherrin Bürgermeisterin Silvia Kugelmann forderte, den Einsatz im Retten, Bergen und Löschen umfänglich zu würdigen. Kaplan Zacharias Thondamkulam stellte den „Floriansjüngern“ ihren Patron vor. Der als römischer Legionär dargestellte beliebte Volksheilige lebte im 4. Jahrhundert, wurde beim Versuch, Christen zu befreien verhaftet, getötet.

Mehr als 800 Kilometer weither kam die Abordnung der freiwilligen Feuerwehr aus Mehlbek nahe Hamburg her. Mit ihr verbindet die Bucher Wehr seit der Interschutzmesse 2000 in Augsburg eine Freundschaft mit gegenseitigen Besuchen.

Kommandant Christian Sperger verwies auf die Herausforderung, in Notsituationen für die Bevölkerung da zu sein. Mit dem neuen Feuerwehrauto ist ein wichtiger Beitrag zur Schlagkraft der Gemeindefeuerwehren in Kutzenhausen erreicht worden. Die Ausrichtung örtlicher Feste und Veranstaltungen trage wesentlich zum Zusammenhalt und guter Dorfgemeinschaft bei, so Vorsitzender Benjamin Sandner.

Eine Festschrift zum Jubiläum

Eine Festschrift hält das 125. Gründungsjubiläum fest. Modern gestaltet von Katharina Winkler und redaktionell erstellt von Peter und Sonja Knöpfle, Christina Sperger, Christa und Andreas Konheisner mit Christoph Winkler. Darin sind die Kirchengeschichte der Albanuskapelle und die Ortsgeschichte mit erdgeschichtlichem Fund und der Entwicklung von örtlichen Besonderheiten und Eigenheiten beschrieben. Der Ortsname Buch mit dem am Bergvorsprung gelegenen Weiler Boschhorn bedeutet „Siedlung am Buchenwald“.

Im Vergleich von 2019 mit 185 Einwohnern, acht landwirtschaftlichen Betrieben und 16 Gewerbebetrieben hatte Buch 1954 noch 215 Einwohner, 26 landwirtschaftliche Betriebe und acht Gewerbebetriebe. Amüsant zu lesen sind alte Anekdoten von Dorf und Feuerwehr mit der ausführlichen Vereinschronik der Wehr.

Eine Reise durch die Zeitgeschichte

Ein weiterer Publikumsmagnet des Festes war das ganztägige Oldtimertreffen. Über 300 Fahrzeuge waren der Einladung der Oldtimerfreunde Kutzenhausen gefolgt, um rund um das Zelt ihre Schmuckstücke und Raritäten als Reise durch die Zeitgeschichte zu zeigen.

Ein Drittel der Aktiven mit Vorsitzenden Gregor Winkler sind aus Buch und der Wehr eng verbunden. Motorräder und schmucke Autos füllten den Platz beim Vereinsstadel, Zugmaschinen und landwirtschaftliche Geräte die Wiese mit Vorführungen vom Heuwenden und Dreschen. (awi)

