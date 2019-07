vor 22 Min.

Die gute Seele der Mittelschule geht in den Ruhestand

Türen zu und Adieu. Wenn nach den Ferien auch in Meitingen die Schule wieder anfängt, wird Rosmarie Gumpp in New York weilen.

Konrektorin Rosmarie Gumpp kennt die Mittelschule in Meitingen wie kaum eine andere. Wie sie die Chancen ihrer Schüler beurteilt und was sie persönlich plant.

Von Elli Höchstätter

Sie kennt die Meitinger Mittelschule wie kaum eine andere. Rosmarie Gumpp ist dort seit 35 Jahren die gute Seele des Hauses. Sie ist Lehrerin, wurde später Konrektorin. Mittlerweile hat sie Generationen von Schülern unterrichtet und es kommen Kinder zu ihr, deren Eltern sie schon vor sich in der Schulbank sitzen hatte. Nun sagt die 64-Jährige Adieu. Am Donnerstag wird sie feierlich verabschiedet. Zuvor haben wir sie gefragt, wie sie mit Vorurteilen, Adrenalinschüben und Abschiedstränen umgeht.

Frau Gumpp, haben sich die Schüler in den vergangenen 35 Jahren verändert?

Rosmarie Gumpp: Die Schüler sind meiner Ansicht nach nicht schwieriger geworden, sondern anders. Die Medien, wie das Smartphone, haben großen Einfluss auf Kinder und Jugendliche. Als Lehrerin und Konrektorin erlebt man mit den Schülern schöne und schwierige Phasen. Die Mädchen und Buben können in der Pubertät schon mal pampig werden. Geht es auf den Abschluss hin, wird das Verhältnis wieder besser und beim Abschiedsfest fließen dann wegen des Trennungsschmerzens die Tränen.

Sie sind der Mittelschule 35 Jahre lang treu geblieben. Was hat Sie gehalten?

Rosmarie Gumpp: Hier gibt es ein gutes Miteinander. Das Motto unserer Schule „Der Mensch im Mittelpunkt“ steht nicht nur auf dem Papier, sondern wir versuchen, es zu leben. Das spüren die Kinder, Eltern und Kollegen. Ich denke, das hat sich rumgesprochen und die Mittelschule Meitingen genießt einen guten Ruf. Das Miteinander ist auch im Kollegium spürbar. Viele Lehrer sind schon sehr lange da und haben sich nicht versetzen lassen.

Was werden Sie vermissen?

Rosmarie Gumpp: Ach, das ist einiges. Ein nettes Grüß Gott von den Kindern am Morgen oder der Kontakt mit den Kollegen. Überhaupt der Umgang mit den Mädchen und Buben. Die Schüler wussten, dass sie immer zu mir kommen durften. Es hat mich gefreut, wenn sie mir vertraut haben. Meist konnte ich ihnen einen Rat geben oder sie weiterverweisen. Nicht vermissen werde ich dagegen den Adrenalinschub, wenn Lehrer krank geworden sind und ein Vertretungsplan gebastelt werden musste. Dabei muss ich sagen, dass bei uns an der Schule selten Stunden ausgefallen sind.

Wenn Sie nun zurückblicken – haben Sie ihre Berufsentscheidung bereut?

Rosmarie Gumpp: Nein. Ich liebe meinen Beruf und würde genau diese Entscheidung wieder treffen. Mit Menschen zu arbeiten ist jeden Tag ein Abenteuer. Das macht den besonderen Reiz aus.

Ihr Herz schlägt für die Mittelschule. Was sagen Sie Eltern, die niedergeschlagen sind, weil es ihr Kind nicht auf die Realschule geschafft hat?

Rosmarie Gumpp: Es geht um die Kinder und die muss man sich genau ansehen. Viele Mädchen und Jungen sind Spätzünder. Die brauchen etwas länger, sind dann aber oft sehr erfolgreich im Beruf. Die Mittelschule bietet viele Möglichkeiten, die Kinder unterschiedlich zu fördern. So können diese ab der siebten Klasse den M-Zweig wählen – wenn die Noten passen – und später die Mittlere Reife machen. Außerdem darf man nicht vergessen, dass man mit einem qualifizierten Mittelschulabschluss in der Tasche eine gute Ausbildung machen kann. Mit Quali und Lehre haben die Jugendlichen auch die Mittlere Reife erreicht und können auf die Berufsoberschule gehen. Ich hatte beispielsweise eine Schülerin, die heute auch Lehrerin ist. Viele andere haben einen tollen Beruf oder einen eigenen Betrieb und bilden nun wiederum Schüler von uns aus.

In diesem Jahr haben Sie zum letzten Mal durch das Programm der Abschlussfeier geführt. Wie sieht es mit den Chancen der Abschlussschüler auf dem Arbeitsmarkt aus?

Rosmarie Gumpp: Die Situation ist hervorragend. Fast alle haben einen Arbeitsvertrag, gehen in eine schulische Maßnahme oder eine Fachschule. Es steht keiner auf der Straße. Das liegt sicherlich auch an der guten schulischen Vorbereitung durch die Lehrer und die regelmäßig Beratung durch die Agentur für Arbeit.

Gibt es schon einen Nachfolger für Sie?

Rosmarie Gumpp: Mein Nachfolger heißt Andreas Tepper. Er ist seit vielen Jahren bei uns an der Mittelschule in Meitingen und hat bisher erfolgreich die Mittlere-Reife-Klassen M9 und M10 unterrichtet.

Haben Sie schon Pläne, was Sie alles im Ruhestand unternehmen werden?

Rosmarie Gumpp: Ich freue mich auf die Zeit, die ich nun mit den kleinen Kindern meines Neffen verbringen kann. Ich will zur Ruhe kommen und mal runterfahren. Außerdem möchte ich mir ein bisschen was von der Welt ansehen. Im September werde ich nach New York fahren. Ich bin schon auf die Freiheitsstatue und die Skyline gespannt. Die Reise fällt genau in die Zeitspanne, in der die Schule nach den Ferien wieder startet. Es wird sicherlich ein komisches Gefühl sein, da nicht mehr dabei zu sein. Da ist es gut, ein bisschen weiter weg zu sein.

Langweilig wird Ihnen sicher nicht werden.

Rosmarie Gumpp: Nein, ich habe einige Ehrenämter. Ich bin Pfarrgemeinderatsvorsitzende in Ellgau und sitze derzeit noch im Gemeinderat. Allerdings werde ich bei den Neuwahlen im März nicht mehr antreten. Außerdem bin ich Kreisvorsitzende der Katholischen Erziehergemeinschaft. Besonders freue ich mich, jetzt mehr Zeit für Theater- und Konzertbesuche zu haben.

