12:25 Uhr

Die gute Seite am verschobenen Impfstart

Als die erste Box mit dem Corona-Impfstoff in Gablingen ankam, schien noch alles in Ordnung. Doch dann stellte sich heraus: Es gab einen Fehler in der Kühlkette.

Plus Die Hoffnung in den Impfstoff gegen Corona ist groß. Doch schon bevor die erste Nadel im Landkreis Augsburg gesetzt wird, ist klar: Es gibt eine Schwachstelle.

Von Jana Tallevi

Die Nachricht ist niederschmetternd und enttäuschend: Während in praktisch der gesamten Europäischen Union mit den ersten Impfungen gegen das Coronavirus begonnen wird, ist das im Landkreis Augsburg noch nicht möglich. Auch wenn es sich zunächst lediglich um 100 Dosen handelt, die möglicherweise einen Tag später als geplant doch noch verwendet werden können, zeigt sich gleich am ersten Tag die Schwachstelle des Serums: Es muss durchgehend tiefgekühlt werden. Und das ist gar nicht so einfach. Offensichtlich ist gleich beim ersten Transport etwas schiefgegangen.

Impfstart im Kreis Augsburg missglückt: So etwas darf nicht passieren

Auch wenn sich am Ende herausstellen sollte, dass allein eine unklare Datenlage für den Verzug des Impfstarts verantwortlich war und gar kein wirklicher Fehler in der Behandlung der sensiblen Fracht vorliegt - so etwas darf nicht passieren. Zu sensibel ist nicht nur der Impfstoff, sondern sind auch die Erwartungen und Hoffnungen in der Gesellschaft, aber auch die Furcht vor dem Impfen in einigen Teilen der Bevölkerung.

So schnell wie möglich muss nun der Fehler gefunden und ausgeräumt werden, das ist klar. Eine positive Seite hat der Flop vom Sonntag jedoch auch: Sorgfalt steht bei den Behörden im Landkreis ganz oben auf der Prioritätenliste, sogar um den Preis, bei so einem wichtigen und prestigeträchtigen Termin nicht dabei sein zu können. Und das wiederum spricht dafür, dass diese Kontrollen hier durchaus funktionieren.

Lesen Sie dazu auch den Artikel:

Themen folgen