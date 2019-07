vor 41 Min.

Die heißeste Party des Jahres hat begonnen

Am Donnerstag wurde in Dinkelscherben das Festival „Dinkel“ bei über 34 Grad im Schatten eröffnet. An einem Ort aber herrschen aber konstant 4 Grad.

Von Maximilian Czysz

Schwitzen war gestern auf dem Dinkel-Festival angesagt: Erst mussten die Helfer hinter den Kulissen bei über 35 Grad im Schatten die letzten Handgriffe vornehmen. Dann wurde bis in die Nacht gefeiert. Die heißeste Party des Jahres dauert noch bis Sonntag. Auf vier Bühnen treten fast 40 Künstler und Gruppen auf. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm.

Gefragt waren bei den tropischen Temperaturen vor allem kalte Getränke. Sie lagerten zum Teil im Kühlwagen der Oberschöneberger Ortsvereine – der kälteste Ort weit und breit. Denn dort herrschten gestern konstant vier Grad Celsius. So viel, wie gestern Abend in Spitzbergen in Norwegen, 1300 Kilometer entfernt vom Nordpol.

„Santa Maria“ liegt im Rathaushof vor Anker

Dorthin wird die „Santa Maria“, das große Spielschiff des Festivals, niemals segeln. Es liegt im Rathaushof vor Anker. Josef Klein nahm gestern Nachmittag die letzten Ausbesserungsarbeiten vor – er hatte das neun Meter lange Schiff mit dem zwölf Meter hohen Mast vor Jahren mit Rüdiger Meyer gebaut. Jetzt braucht die „Santa Maria“, die die meiste Zeit des Jahres in einer Halle im Bauhof steht, kleine Reparaturen. „Das ist wie bei einem Oldtimer, den muss man auch pflegen“, sagte Klein und holte sich ein Getränk aus dem fast leeren Helferkühlschrank im Rathausstadel. Auch Paul Schreiber kühlte sich im Schatten ab. Er ist beim Dinkel-Festival für die Elektrik verantwortlich.

Über 5000 Meter Kabel haben er und seine Helfer auf dem Gelände verlegt. Schreiber gehört neben Stefan Rittel, Ernst Lutz und Edgar Kalb zu den Mitbegründern des Festivals, das gestern in die achte Runde ging. Heiß sei es bei den Festivals immer wieder gewesen. Kalt aber auch. Schreiber erinnert sich an die Vorbereitungen für das „Dinkel“ 2016: Damals mussten die Helfer Pullis tragen. Gestern waren T-Shirts, kurze Hosen und Röcke angesagt.

Eine erste Kostprobe vom Rollbraten

Auch am TSV-Grill, den Erwin Wagner, Christine Süßmilch, Erwin Stiegler, Max Hauser, Werner Rödig, Friedl Schelble und Bernhard Lehner startklar machten. Am Nachmittag gab es eine erste Kostprobe vom Rollbraten. Am Abend war dann doppelt Schwitzen angesagt: Wer an den Grills arbeitete, musste bis zu 50 Grad aushalten.

Rita Maier-Reiß hatte gegen die Hitze schon vorgesorgt und sich in ihrem Stand für selbst angefertigten Schmuck einen Kübel Wasser bereitgestellt. Und wenn der keine Abkühlung bringt: Die Bauchtänzerin benutzt auch einen Fächer. „Ein Zauberding“, sagt sie.

Festival Heute geht’s um 18.30 Uhr los. Kinderdisco ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

