Die letzten Spitzen von Bruder Barnabas in Zusmarshausen

Noch einmal stand Wolfgang Neff zur Fastenpredigt auf der Bühne beim Zusmarshausen Starkbierfest und verteilte in gewohnter Art satirische Seitenhiebe.

Von Michaela Krämer

Zum letzten Mal ist Wolfgang Neff als Bruder Barnabas in die braune Mönchskutte geschlüpft. Unter großem Jubel und Applaus wurde er beim Starkbierfest in Zusmarshausen im Schlossgasthof Straßer empfangen. Und noch bevor das erste Bier von der Brauerei Traunstein überhaupt angezapft worden war, lästerte er los.

„Es wird ja immer trauriger in unserem Land. Bloß weil sich jemand über die Toilettennutzung von Transsexuellen lustig macht, wird er verurteilt oder Kinder im Fasching sich nicht mehr als Cowboy und Indianer verkleiden dürfen.“ Ja, da hat Neff kein Verständnis. „Leute, da war bei einigen in der Kindheit die Schaukel doch zu nahe an der Wand gestanden.“ Wie man Deutschland aus der Krise führen kann, auch dafür hat Neff ein Rezept: „Alle unberechtigten Asylbewerber müsste man mit alten Dieselfahrzeug nach Hause schicken, dann wären momentan die wichtigsten Probleme in Deutschland gelöst.“

Kindergarten in Zusmarshausen sorgt für Lacher

Als Bruder Barnabas darf er Sachen sagen, die man sonst nie aussprechen dürfte. Und da gilt die alte Regel: Über wen nicht gelästert wird, der ist in der Gemeinde auch nicht wichtig. So ging es zum Beispiel um den Kindergarten in Zusmarshausen, der schon wieder zu klein ist. Es lasse sich eben nicht planen, wenn ein Stromausfall die Geburtenrate in die Höhe treibe, scherzte Neff. Und die Streitheimer? Die wüssten ja nicht einmal, was Verkehr bedeutet. „In Zus bildete sich ein Rückstau bis nach Steinekirch. Bis eine Frau, die in den Wehen liegt, am Ziel angekommen ist, da ist das Kind schon eingeschult worden.“ Nachdem Neff den Vallriedern, den Ustersbachern und den Maingründlern leidenschaftlich die Leviten gelesen hatte, gab es noch einen Seitenhieb gegen die Horgauer. Denn dort, so Barnabas, seien die Bildschirme vom Format her so groß, dass der eine oder andere sogar schon aus seiner Sozialwohnung ausziehen musste.

Provokanter Humor aus Österreich

Nach dem ordentlichen Derblecken unterhielt Freddy Hartmann von der Band „Küchentrio“ mit seinen Liedern über den „Geschlechterkampf und -krampf“ weiter. Und er hatte die Lacher in Songs wie „Jessas san die Männer dumm“, „Mei Weib will mi verlassen“ oder „Freizeitgestaltung“ im Wiener Dialekt und mit einem sehr ungünstigen Ausgang für den Mann auf seiner Seite. Er sang böse Lieder wie „Tauben vergiften im Park“ mit Wiener Schmäh und zeigte damit seinen provokanten Humor.

Welche skurrilen Anliegen die netten Leute bei der „Bürgerversammlung“ im Rathaus haben, das wurde in dem gleichnamigen Sketch deutlich. Daniel Neff, Angela Schmid, Markus Weindl, Matthias Hirle und Thomas Herkommer liefen in dem Einakter wieder mal zur Höchstform auf. Und wie immer ging es auch diesmal so richtig turbulent zu, so dass Daniel Neff (Verzeihung: natürlich Bernhard Uhl) nicht dazu kam, seine Arbeit und die Entscheidungen des Gemeinderats vorzustellen und zu rechtfertigen. Stattdessen wurde über die Unterdrückung der Frauen, über den starken Verkehr auf den Straßen, über die Umgehung in Wörleschwang, die falsche Einfädelspuren habe, über die Umgehung von Adelsried, die totaler Bockmist sei und über den Faschingsumzug gemotzt. Ja, da hatte „Berny“ alle Hände voll zu tun, um Lösungen zu finden. Noch einmal betrat Neff die Bühne und verabschiedete sich mit seinen ganz persönlichen Lieblingsliedern „Nachts musst du bieseln“ und „Bayerisches Bier“.

Abschied für Wolfgang Neff

Der Abschied von der Bühne fiel ihm sichtlich schwer. Da kullerten schon ein paar Tränen, als er gemeinsam mit Freddy Hartmann das Lied „My Way“ sang. Am Ende kamen sie noch einmal alle auf die Bühne: Die fröhliche Gruppe, die den Sketch spielte, die Wirtsleute vom Schlossgasthof Straßer und natürlich die Marktkapelle Zusmarshausen. Peter Straßer überreichte Wolfgang Neff zum letzten Mal eine Rauchfleischgitarre. Mit dem Lied „Auf der Vogelwiese“ endete dieser Abend von einem, der es verstanden hatte, die Verhältnisse in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in seiner Gemeinde aufs Korn zu nehmen.

