vor 33 Min.

"Die letzten Zeitzeugen": Dinkelscherber Filmemacher für Medienpreis nominiert

Der Dinkelscherber Filmemacher Michael Kalb und sein Team sind für den Augsburger Medienpreis nominiert. Sie interviewten die letzten Zeitzeugen im Augsburger Land.

Das Filmprojekt „Die letzten Zeitzeugen“ ist für den Augsburger Medienpreis nominiert. Hinter dem Projekt stecken der Dinkelscherber Filmemacher Michael Kalb und sein Team. Unser Projekt ist in den zwei Kategorien „Mut“ und „Haltung“ nominiert.

„Schon alleine die Nominierung zu diesem Preis ist eine tolle Anerkennung“, sagt Michael Kalb. Er dankt allen Unterstützern, die über drei Jahre hinweg mitgewirkt haben – sei es mit Expertise, durch Dutzende Stunden Recherche- und Transkribierarbeit oder als Förderer wie der Augsburger Landkreis, die Bürgerstiftung, der Kulturfonds Bayern und der Bayerische Rundfunk. Für den Preis nominiert ist nicht nur der Dokumentarfilm, sondern auch das dazugehörige Archiv-Projekt sowie ein Buch, das im September erscheinen soll.

Weitere Kinovorführungen von "Die letzten Zeitzeugen" geplant

In den vergangenen Monaten wurde der Dokumentarfilm immer wieder in verschiedenen Hallen und im Kino gezeigt. „Unsere Kinotour befindet sich immer noch in der Corona-Sommerpause“, sagt Kalb. Doch es gebe bereits Anfragen für weitere Vorführungen im Herbst. Dann soll der Film übrigens auch im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt werden. Ein Termin steht noch nicht fest.



Mehr zu dem Projekt finden Sie unter www.letzte-zeitzeugen.de. (kinp)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen