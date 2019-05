vor 20 Min.

Die löchrige Welt der Holzskulptur

Diese Werkschau zeigte Arbeiten zum Thema „Spreizung“. Dabei wird das Holz aufgeschnitten und über mehrere Wochen Stück für Stück aufgespreizt. Seit 17 Jahren stellt Olli Marschall in seinem Gartenatelier in Diedorf aus.

Seit 17 Jahren gibt es das Gartenatelier von Olli Marschall in Vogelsang. Am kommenden Sonntag zur Saisoneröffnung ist einiges geboten.

„Zärtliche Gewaltspuren“, das ist der Titel einer Werkreihe, an der Künstler Olli Marschall seit 2016 arbeitet. Dabei zeigt er einen geradezu chirurgischen Umgang mit der Kettensäge, sodass zunächst grobe Holzstücke am Ende filigran perforiert und gesiebt erscheinen. Zu sehen sind seine Werke wieder nun wieder im Gartenatelier in Vogelsang, das am kommenden Sonntag, 5. Mai, für die Saison 2019 öffnet.

In den vergangenen Jahren haben sich seine Werke verändert. Im Bezug zur Formgestaltung wurden grobe Sägespuren als Oberflächentextur systematisch in Szene gesetzt. Im Folgejahr verlagerte sich das Interesse des Künstlers mehr und mehr zu den Effekten reiner „Stechvorgänge“. 2018 gipfelte diese Forschung in der Serie der sogenannten „Exzessperforierten“ in Arbeiten, die fast ausschließlich durch Einstiche und Bohrungen ihre Form fanden.

Das Jahr der gezielt platzierten Bohrfelder

2019 schließlich ist das Jahr der Bohrungen, oder besser: der gezielt platzierten Bohrfelder. Bestehende Holzformen, wie ovale Plattenabschnitte mächtiger Eichen, oder Ausdrucksformen aus früheren Schaffenszeiten, werden systematisch durchstoßen. Die Oberflächen saugen nun Licht und Luft. Attraktive Rückseiten, Innenräume oder Zwischenebenen werden durch zahllose, runde Fensterchen offenbar.

Einige Unikate baumeln wie riesige Traumfänger frei im Raum und lassen Mengen an Lichtstrahlen wie ein Sieb im magischen Drehmoment passieren. Einige Stand- und Hängearbeiten weisen bis zu 3500 Durchbrüche auf. Olli Marschall: „Nachbohren heißt in die Tiefe gehen, dahintergucken. Extremes Nachbohren heißt Auflösung der ursprünglichen Erscheinung. Mich interessieren die Übergangsstadien.“ In der 17-jährigen Tradition des Gartenateliers sehen Besucher rund 160 Holzbildhauerarbeiten aus unterschiedlichsten Themenzyklen. Jeweils zehn bis 25 neue Werke zum Vorjahr kennzeichnen das Jahresthema. Diese Werke sind gerahmt von Mini- und Skizzenmodellen, Wand- und Hängeobjekten, Standplastiken und schweren Baumskulpturen sowie verspielten Klang- und Sitzformen. Einige Unikate sind käuflich zu erwerben.

Kleine Konzertveranstaltungen und Performances

Im Gartenatelier begegnen sich alljährlich Künstler, Geschäftsleute, Musiker, Wochenendausflügler und Neugierige im entspannten, kunstvollen Umfeld. Hin und wieder gibt es kleine Konzertveranstaltungen und Performances. Zur Eröffnung der diesjährigen Saison am Sonntag, 5. Mai, gibt es auch Musik. Das Acoustic Guitar Duo spielt mit den zwei außergewöhnlichen Gitarristen Gio (Sologuitar) und Joe (Rhythmguitar) Eigenkompositionen von Jazz und Swing bis Flamenco. Die nächsten Auftritte sind am Sonntag, 12. Mai, ab 17 Uhr die Stagepigs mit Geschichten und Melodien aus dem Leben. Fabio Esposito (Gauklerkönig von Kaltenberg) und Yasar Dogan haben einige davon im Gepäck, begleitet werden sie von Silke Stoll an der Ukulele.

Eine Woche später, am 19. Mai, kommt der bekannte Tenor Gerhard Siegel und singt, begleitet von Konzertgitarrist Holger Marschall, Ausschnitte aus der einen oder anderen italienischen Arie. Am Sonntag, 2. Juni, spielen in Begleitung von Gesang Laura Lacrampe am Kontrabass, der Kazoo, sowie Ida Lutzenberger an der Ukulele, dem Akkordeon, und der Kazoo, neue Interpretationen von Chanson Française über Indie-Rock bis Jazz. (AL)

Das Gartenatelier ist in diesem Jahr bis 28. Juli jeweils sonntags von 15 bis 19 Uhr geöffnet, Steppacher Straße 1, in Diedorf-Vogelsang. Überblick über Konzerte & Events in der Ausstellung: www.ollimarschall.de. Zudem gibt es ein neues Infotelefon für Sonderführungen: 0171/5017582. Hier können bei schlechtem Wetter auch Infos zu den Konzerten nachgefragt werden. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, Spenden sind willkommen.

Themen Folgen