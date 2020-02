01.02.2020

Die nächste Sperrung

Für Brückenbau wird eine Umleitung zwischen Adelsried und Streitheim eingerichtet

Die Gemeindeverbindungsstraße von Adelsried nach Streitheim (Streitheimer Straße) wird ab Montag, 3. Februar, bis voraussichtlich November 2020 gesperrt. Grund hierfür ist der Brückenneubau zur Ortsumfahrung Adelsried. Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt in beiden Fahrtrichtungen über Kruichen und Ehgatten.

Aufgrund der milden Witterung könne bereits in der kommenden Woche mit dem Bau eines weiteren Bauwerkes der Ortsumfahrung Adelsried begonnen werden, teilt das staatliche Bauamt mit. Das Bauwerk soll künftig die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Adelsried und Streitheim (Streitheimer Straße) höhenfrei über die neue Ortsumfahrung Adelsried führen, die in diesem Abschnitt parallel zur A 8 geplant ist. Die Baustelle liegt unmittelbar nördlich der bestehenden Brücke über die Autobahn A 8 auf der Gemeindeverbindungsstraße. Für die Dauer der Bauzeit muss die Straße daher im Baustellenbereich voll gesperrt werden. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen über Kruichen weiter nach Ehgatten und über den bereits gebauten Abschnitt der Ortsumfahrung Adelsried nach Streitheim umgeleitet. Die Umleitungsstrecke ist beschildert, eine Durchfahrt auf der gesperrten Streitheimer Straße ist auch für Anlieger nicht möglich. Das Staatliche Bauamt Augsburg bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die erforderliche Umleitung und die damit verbundenen Unannehmlichkeiten. (AL)

