Die protestantischen Wurzeln liegen in Neusäß

Die Philippus-Kirche am Kobelhang in Westheim ist 90 Jahre alt. Die evangelische Kirchengemeinde feiert dieses Jubiläum mit einem Festgottesdienst und einem außergewöhnlichen Konzert im Rahmen der „Philippustöne“.

Die Philippuskirche im Neusässer Stadtteil Westheim wird 90 Jahre alt. In dieser Gemeinde trafen sich die ersten Protestanten der Region.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Einen schönen Grund zum Feiern hat die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Westheim, denn ihre Kirche besteht seit 90 Jahren. Dies wird am Sonntag, 16. September, um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst mit Abendmahl begangen. Er wird gefeiert mit Dekan Stefan Blumtritt und Pfarrerin Stephanie Heiß. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Posaunenchor.

Die evangelische Philippus-Kirche am Kobelhang war der Ausgangspunkt der evangelischen Kirchenorganisation im Westen von Augsburg. 1912 wohnten etwa 150 Protestanten in den Dörfern um den Kobel. Sie trafen sich seit 1920 im Kobelgasthaus, wo der Gemeindepfarrer aus St. Johannes an der Wertachbrücke regelmäßig Gottesdienste abhielt. Doch schon bald sollte auch ein eigenes Gotteshaus her. 1925 gründete sich der „Evangelische Kapellenbauverein Westheim und Umgebung“ und erwarb ein Grundstück zum Bau eines Gotteshauses. Aus jenem Kapellenbauverein entwickelte sich die evangelisch-lutherische Kirchenstiftung Westheim, die am 15. August 1927 den Grundstein für eine evangelische Kirche legte. Bereits ein Jahr später, genau am 16. September 1928, wird diese, nach den Plänen von Architekt Sachse erbaute Kirche, eingeweiht.

Die erste Konfirmation fand 1947 statt

Den Namen Philippuskirche erhielt sie jedoch erst 50 Jahre später. Bald darauf entwickelte sich ein reges Kirchengemeindeleben. Was hat diese Kirche alles erlebt? Das Aufkommen des Nationalsozialismus, den Krieg, die Nachkriegszeit und die Zeit des Aufbruchs. Ein eigener Kindergottesdienst wurde erstmals im Jahr 1939 gehalten. Die erste Konfirmation fand 1947 statt. Jugendgruppen formierten sich: die Mädchen trafen sich im Hammeler Schloss, die Jungen in einem Blockhaus in Steppach. In den Kriegs- und Nachkriegsjahren stieg die Zahl der Protestanten an und der Wunsch nach einem Pfarrer wurde laut. Pfarrer Ludwig Bullemer, ein Geistlicher im Ruhestand, nahm sich dieser Aufgabe an und wurde 1953 der erste Pfarrer in der Philippus-Kirche. Damals lebten 2200 evangelische Gläubige in 30 Ortschaften, davon allerdings 1500 um den Kobel. Das Gemeindeleben entwickelte sich weiter: 1955 wurde der Gemeindesingkreis gegründet, der als Kirchenchor bis heute fortgeführt wird. Nachdem die alten Glocken im Krieg eingezogen wurden, wurde 1957 ein neues Geläut eingeweiht. 1958 wurde ein Posaunenchor gegründet, 1985 gründete sich das Philippus-Collegium, ein Kammermusik-Ensemble.

Und dann war es wieder ein 16. September, als 2007 Pfarrerin Bettina Böhmer-Lamey durch Dekan Graßmann in der Philippuskirche eingeführt wurde. Ein Jahr später begannen elf Frauen einen Besuchsdienst, der Senioren zu runden Geburtstagen einen Besuch abstattet. Im gleichen Jahr begann zum 100. Geburtstag von Hugo Distler eine neue Konzertreihe in der Philippus-Kirche, die „Philippustöne“. Deren Reinerlös kam der Innenrenovierung der Kirche zu. Im Jahr 2009 wurde Prädikantin Christine Renner in ihr Amt in der Westheimer Gemeinde eingeführt.

2011 war das Jahr der Innensanierung

Im Juli des gleichen Jahres fand erstmals der Abendgottesdienst, der „Nach(t)klang“ statt. Im September kam Vikar Constantin Greim nach Westheim. Unter seiner Leitung entstand ein Jahr später eine neue Jugendgruppe, die „KonfiTüre“. Seit 2009 bietet ein „Eine-Welt-Schrank“ bei jedem Kirchenkaffee seine fair gehandelten Waren an. Freilich war die Philippuskirche selbst da schon in die Jahre gekommen. 2011 war das Jahr der Innensanierung der Philippus-Kirche. Altar, Ambo und Taufstein wurden von der Münchner Künstlerin Sabine Straub aus hellem Schichtholz gestaltet. Somit erstrahlt die Philippus-Kirche zu ihrem beachtlichen Geburtstag seitdem von innen nach außen.

Den letzten großen Wechsel haben die rund 1600 Mitglieder der Philippusgemeinde aus Westheim, Steppach, Hainhofen, Schlipsheim und Ottmarshausen vor einem Jahr erlebt. Damals wechselte Pfarrerin Bettina Böhmer-Lamey in die Annahof-Pfarrei nach Augsburg. Seit Dezember 2017 wird die Stelle in Westheim von Stefanie Heiß ausgefüllt. (mit jah)

