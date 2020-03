11.03.2020

Die scheinheiligen Bierkönige derblecken in Nordendorf

Bei bayerischen Schmankerln und fetziger Musik wird die lokale Politik bissig kommentiert

Bayerische Schmankerln, Starkbier und Stimmung haben die Besucher des Starkbierfests des Musikvereins Nordendorf genießen können.

Eröffnet wurde das Fest mit dem feuchtfröhlichen Starkbieranstich durch Bavaria alias Stefanie Fuchsberger. Für ein Highlight des Abends sorgte die junge Party-Brass-Band Brasseroni aus Friedberg. Egal ob Rock, Schlager oder Pop, Brasseroni hatte für jeden etwas im Repertoire.

Das Derblecken mit den scheinheiligen drei Bierkönigen wurde mit Spannung erwartet. Matthias Reiner, Thomas Hohler und Stefan Kaiser thematisierten als Caspar, Melchior und Balthasar das Dorfgeschehen. Hierbei spielten natürlich die anstehende Kommunalwahl und der Wahlkampf der Bürgermeisterkandidaten eine große Rolle. Zur Wahrung des Datenschutzes wurden die Bürgermeisterkandidaten mit den Decknamen „Michi Hinz“ und „Tobi Bergstätter“ ausgestattet. Die drei Bierkönige stellten fest, dass es wohl heutzutage zu den elementaren Merkmalen eines Bürgermeisters zählt, „sämtliche nichtige – äh – wichtige Meldungen“ im Tagesablauf über Onlinedienste wie zum Beispiel Facebook oder Instagram zu teilen.

Die drei Bierkönige stellten außerdem Mutmaßungen über den männlichen Hauptdarsteller des am Allmannshofer Weiher gedrehten „Heimatfilms“ an. Sie wunderten sich auch darüber, dass die Nordendorfer Kirche ausgerechnet an dem Tag wegen einer Staubschicht geschlossen werden musste, an dem die Regionalmesse stattfand. Bavaria meinte dazu: „Hund sind’s schon bei der CSU, die sperren einfach die Kirche zu. Der Grund dafür soll eine Staubschicht sein, das glaubt doch kein Schwein. Und weil auf dem sonntäglichen Tagesplan ein Besuch der Messe steht, wird selbst eine Wahlveranstaltung schnell zum Besuchermagnet.“

Zum Abschluss sprach Bavaria dem scheidenden Bürgermeister Elmar Schöniger ein großes Kompliment für die geleistete Arbeit aus. Die scheinheiligen drei Bierkönige stimmten zum Abschied zusammen mit den Musikern das Lied „Ein Kompliment“ der Sportfreunde Stiller an.

Den restlichen Abend übernahm dann der Musikverein Nordendorf die Unterhaltung des Publikums. (AL)

