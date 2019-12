vor 3 Min.

Die schönste Zeit im Jahr?

Kabarett zum Thema Weihnachten

„Ich wünsch mir eine Streitaxt“, sagt das Damen-Duo Duelle auf kabarettistische Weise am Freitag, 6. Dezember, um 20 Uhr im Kulturstadl Wörleschwang. Ihr grandioses Stadl-Debut gaben die zwei wandlungsfähigen Damen mit ihrem Programm „Die Waffeln der Frau“. Jetzt fragen Marianne Blum und Marina Gajda das Publikum: Darf die besinnliche Zeit eigentlich auch lustig sein? Sie muss sogar. Die beiden Kabarett-Diven bringen das Kunststück fertig, ihr Publikum erst mit herrlichen deutschen und englischen Weihnachtsliedern in festliche Stimmung zu versetzen, mit Charme zu bezaubern und den Saal kurz darauf mit urkomischen Dialogen und frechen Chansons zum Lachen zu bringen. Keiner macht sich so leichtfertig tiefgründige Gedanken über die angeblich schönste Zeit im Jahr und bäckt dabei auch noch Plätzchen – live auf der Bühne!

Einlass zu dem Abend ist bei freier Platzwahl ab 18.30 Uhr. Eintritt: Vorverkauf 15 Euro/ Abendkasse 17 Euro; Schüler/Studenten Vorverkauf zwölf Euro, Abendkasse 14 Euro. (AL)

Themen folgen