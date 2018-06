vor 39 Min.

Die schönsten Bilder zum 10. Geburtstag von Capito

Hanna Brandl malt Traumhaus mit Rutsche in den Swimming-Pool.

Die Kinder im Augsburger Land zeigen ihre kreative Seite und malen tolle Bilder.

Normalerweise gratuliert unsere Zeitung den Lesern zu besonderen Anlässen, wie runden Geburtstagen, Firmenjubiläen oder Goldenen Hochzeiten. Heute ist es allerdings andersrum. Zum 10. Geburtstag der Kinderseite „Capito“ im Hauptteil der Zeitung, hatten wir uns eine große Malaktion gewünscht. Und diesem Wunsch sind die Kinder gerne nachgekommen.

Viele tolle Bilder sind der Redaktion geschickt worden. Manche kamen per Mail, andere wiederum im Original mit der Post. Die Wahl des Motivs war frei, als Anregung hatten wir den kleinen Künstlern lediglich Bilder zum Thema „Lieblingstier“, „,ein schönstes Ferienerlebnis“oder „so sieht mein Traumhaus aus“ vorgeschlagen. Und die Kinder zeigten sich äußerst kreativ. Dabei gab es ein klares Lieblingsmotiv: das Einhorn aus dem Märchen Einsprinzessin.

Für die Gewinner gibt es nun die Gelegenheit, sich das Fabelwesen einmal live anzuschauen. Denn als Belohnung fürs Mitmachen verlosen wir Karten für Vorstellungen mit „Benjamin Blümchen“ am 9. Dezember sowie der „Eisprinzessin“ am 28. Dezember in der Stadthalle Gersthofen.

Die Sieger werden benachrichtigt und in der Zeitung veröffentlicht. (thia)

