Die schönsten Momente mit „Kumpel Lumpi“

Leseraktion: Wir suchen die schönsten Bilder von Hund, Herrchen und Frauchen im Augsburger Land. Und Hundetrainer Martin Rütter spendiert die Preise.

Von Matthias Schalla

Hund „Jaro“ hat mit Frauchen Sandra den Grünten besteigen und oben auf dem Gipfel sitzen beide einträchtig nebeneinander. „Joschi“ hingegen genießt mit Antonia die sommerliche Atlantikküste in Frankreich und „Kimi“ macht mit Herrchen Thomas nach einer Wanderung in den Zillertaler Bergen ein kleines Nickerchen. Die Fotos, die uns unsere Leser für die Aktion „Kumpel Lumpi“ geschickt haben, zeigen die ganze Vielfalt des tierischen Miteinanders. Und täglich erreichen uns neue Bilder. Die besondere Bindung, die zwischen Hund und Menschen entstehen kann, hat einen Grund. „Hunde, die ihren Halter wiedersehen, empfinden Glück und so etwas wie Liebe, weil sie die entsprechenden Hormone ausschütten können“, sagt Hundetrainer Martin Rütter. Und umgekehrt funktioniert es offenbar auch, wie unsere neue Leseraktion zeigt.

Schicken Sie uns ihre schönsten Fotos

Wir wollen daher wissen, wie halten es Herrchen und Frauchen im Augsburger Land? Bei wem ist der Hund der beste Freund? Schicken Sie uns doch Ihre schönsten Fotos mit Ihrem Vierbeiner. Wir werden die Bilder in der Online-Ausgabe unserer Zeitung und auf Facebook veröffentlichen. Die schönsten Fotos werden zudem in der Zeitung abgedruckt. So funktioniert die Teilnahme.

Facebook: Einfach das Bild als PN an Augsburger Landbote posten. Kurze Info, wie der Hund heißt, wer das Foto aufgenommen hat, und den Namen der Person auf dem Bild nennen.

Einfach das Bild als PN an posten. Kurze Info, wie der Hund heißt, wer das Foto aufgenommen hat, und den Namen der Person auf dem Bild nennen. E-Mail: Einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Kumpel Lumpi“ an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de schicken. Auch hier bitte Absenderangaben und Namen des Fotografen nicht vergessen.

Einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Kumpel Lumpi“ an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de schicken. Auch hier bitte Absenderangaben und Namen des Fotografen nicht vergessen. Post: Fotos können per Post geschickt (oder persönlich vorbeigebracht) werden: Augsburger Allgemeine, Redaktion Landbote, Bahnhofstraße 8-10, 86368 Gersthofen.

Fotos können per Post geschickt (oder persönlich vorbeigebracht) werden: Augsburger Allgemeine, Redaktion Landbote, Bahnhofstraße 8-10, 86368 Gersthofen. Preise: Unter allen Teilnehmern verlosen wir drei DVD von Martin Rütter sowie drei Autogrammkarten. Die Aktion endet am 1. Mai.

Alle Infos und Termine zur neuen Tour „Freispruch“ gibt es im Internet unter www.martin-ruetter-live.de.

