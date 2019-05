vor 27 Min.

Die vielseitige Kapuzinerkresse

Die Arzneipflanze des Jahres 2013 lieben auch Bienen und Blattläuse. Und in einem Bauerngarten – und sei er in einem Pflanztopf macht sie eine gute Figur

Von Diana Zapf-Deniz

Nicht jeder Hobbygärtner verfügt über einen eigenen Garten. Eine hübsche Alternative ist ein Garten mit Töpfen und Kübeln. Vorteil: Jederzeit wandelbar und äußerst flexibel.

Die Kapuzinerkresse ist relativ anspruchslos und deshalb auch für Einsteiger ideal. Denn sie benötigt lediglich morgens und abends Wasser, gedeiht im Schatten ebenso wie an der Sonne, ist einjährig, nicht winterhart – und mag allerdings keinen Frost.

Das Kraut hat außerdem farbenprächtige Blüten von gelb bis rot, die sich herrlich würzig im Salat machen und gerne mitverzehrt werden können. Zudem ist die Große Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus) die Arzneipflanze des Jahres 2013 und quasi als pflanzliches Antibiotikum klinisch geprüft.

Die Bienen und die Blättläuse mögen das Tropaeolum recht gerne und somit pflanzt man Die Kapuzinerkresse auch gerne, um Rosen und andere wertvolle Gewächse vor Blattläusen zu schützen. Gibt man ihr eine Rankhilfe, dann klettert sie in die Höhe, lässt man sie am Boden, wird sie zum Bodendecker, ist sie im Kübel, so hängt sie von dort schön herunter.

Und so kultiviert man diese vielseitige und nützliche Pflanze: Entweder gibt man Jungpflänzchen in den Topf oder kauft Samen, den man 24 Stunden in lauwarmes Wasser einweicht, bevor man ihn aussät. So spart man ein paar Tage Keimzeit. Bis etwa Mitte Juli ist Zeit zur Aussaat.

Da die Kapuzinerkresse zu einem echten Bauerngarten einfach dazu gehört gehört, kann es sogar gelingen, einen solchen in nur einem Topf anzulegen. Dazu nimmt man ein Gefäß mit etwa 50 Zentimeter Durchmesser und pflanzt darin zwei Sonnenblumen, Lavendel und eben die Kapuzinerkresse.

Der Boden in dem Gefäß darf indessen gerne etwas lehmig und sandig sein und der Pflanztopf muss ein Loch am Boden haben, damit Staunässe verhindert wird. Außerdem gibt man, bevor die Erde eingefüllt wird, eine Drainageschicht aus Blähton oder Kies oder ein Gemisch davon.

Mit relativ geringem Pflegeaufwand blüht und gedeiht sie daheim im Kübel den ganzen Sommer hindurch.