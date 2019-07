vor 9 Min.

Die weibliche Doppelspitze bleibt

Die Neusässer Grünen wählen Beatrice Faßnacht und Ulla Schwinge-Haines

Die Neusässer Grünen haben auf ihrer Ortsversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Beatrice Faßnacht aus Täfertingen wurde als Vorsitzende und Stadträtin Ulla Schwinge-Haines aus Ottmarshausen als stellvertretende Vorsitzende bestätigt.

Kreisrat Hannes Grönninger aus Vogelsang bleibt Kassenwart. Neu im Team ist Robert Neuhauser aus Neusäß als Schriftführer.

„Ich freue mich sehr, dass wir Robert Neuhauser als verlässlichen Partner neu im Vorstand haben. Aber ohne das Engagement aller Mitglieder wäre es nicht möglich, unsere Aktionen, Veranstaltungen und Infostände zu verwirklichen“, so Beatrice Faßnacht. Ulla Schwinge-Haines kündigte als nächste Aktion den zweiten Grünen-Stammtisch am 9. Juli an. Thema soll die Mobilität sein. Darunter verstehen die Grünen auch die Umsetzung der Barrierefreiheit für Menschen mit Handicap. Robert Neuhauser, einer der Initiatoren des Stammtischs: „Vielleicht ist von den Wünschen der Bürger auch der ein oder andere Punkt für unser Wahlprogramm fürs nächste Jahr umsetzbar.“

Weiterhin hat sich der Vorstand auch die anderen klassischen Ziele wie Klima- und Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt, Inklusion, gleiche Rechte für Frauen und Männer und wertschätzender Umgang mit Natur und Ressourcen sowie das drängende Thema Wohnungsbau auf die Agenda gesetzt. (AL)

