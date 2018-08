vor 22 Min.

Die wichtigsten Fragen zur Abkochanordnung in Diedorf

Die Marktgemeinde hat am Samstag ein Infotelefon für die betroffenen Bewohner eingerichtet. Das sind häufige Fragen der Bürger.

Das Infotelefon erreichen die Bürger unter der Telefonnummer 08238/300449.

Was ist passiert?

Täglich wird das Trinkwasser in Diedorf an einer anderen Entnahmestelle untersucht. In der Probe vom Freitag wurde ein coliformer Keim auf 100 Milliliter Wasser nachgewiesen – der Grenzwert liegt bei 0. Das Gesundheitsamt hat deshalb als Vorsichtsmaßnahme ein sofortiges Abkochgebot für das gesamte Gemeindegebiet angeordnet. Die Ursache für den coliformen Keim war bis gestern Abend noch unklar.

Für was muss ich abkochen?

In der Abkochanordnung des Gesundheitsamts stehen folgende Fälle: Zubereitung von Nahrung, dazu gehört auch das Waschen von Obst und Gemüse, zum Trinken, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden.

Wie muss ich abkochen?

Das Wasser einmalig sprudelnd aufkochen und dann langsam – mindestens zehn Minuten – abkühlen lassen. Am einfachsten geht das mit einem Wasserkocher.

Für was kann ich das Wasser direkt aus der Leitung verwenden?

Für die Toilettenspülung, zum Waschen und Duschen kann man das Leitungswasser ohne Einschränkungen nehmen. Es sollte aber nicht verschluckt werden und keinen Kontakt zu offenen Wunden bekommen, heißt es vom Gesundheitsamt. Deshalb ist auch das Befüllen von Planschbecken für kleine Kinder im Moment kritisch – sie könnten das Wasser schlucken.

Was mache ich mit meiner Kaffeemaschine?

Sie soll mit abgekochtem Wasser befüllt werden.

Kann ich Waschmaschine und Geschirrspüler verwenden?

Waschmaschine und Geschirrspüler sind unbedenklich, sofern man Wäsche mit mindestens 40 Grad wäscht und Geschirr mit mindestens 60 Grad spült, so das Gesundheitsamt.

Was mache ich mit meinen Tieren?

Tiere könnten das Leitungswasser bedenkenlos trinken, heißt es vom Gesundheitsamt: Sie verfügten in der Regel über ein robustes Immunsystem und trinken auch in freier Natur Wasser, das keine Trinkwasserqualität hat, zum Beispiel aus Pfützen oder Flüssen.

Hilfe Wer gesundheitlich bereits angegriffen ist und etwa unter Allergien leidet, sollte im Zweifelsfall seinen Arzt zum genauen Umgang mit der Situation fragen. (jah/manu)

