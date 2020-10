16:34 Uhr

Dieb bricht Terrassentür auf und stiehlt Schmuck

Ein unbekannter Täter hat in Neusäß Schmuck gestohlen, nachdem er eine Terrassentür aufgebrochen hatte.

Von Gunter Oley

Am Freitag ist ein Unbekannter in Neusäß in eine Wohnung eingebrochen. Er erbeutete mehrere Schmuckgegenstände.

Nach Angaben der Polizei war der Täter am Freitag zwischen 18 und 22.50 Uhr am Werk. Er brach bei einer Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Keltenstraße in Neusäß die Terrassentür auf und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung. Er entwendete diverse Schmuckgegenstände.

Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen.

