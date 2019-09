vor 37 Min.

Dieb hat es auf Elektroschrott abgesehen

Ein Einbrecher zwickt am Wertstoff in Feigenhofen ganz gezielt ein Schloss auf.

Einen ganz genauen Plan hatte ein Einbrecher, der zwischen Samstag- und Montagmittag in den Wertstoffhof Feigenhofen eingebrochen ist. Der Unbekanntr stieg über den Zaun und zwickte laut Polizei gezielt am Schuppen, in welchem sich der Elektroschrott befand, das Vorhängeschloss auf.

Der Dieb durchwühlte einen Container nach Brauchbarem und verschwand dann wieder. Der Diebstahlschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. (mcz)

