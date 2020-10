vor 52 Min.

Dieb hat es in Adelsried auf Geldbörse einer Rentnerin abgesehen

Ein Unbekannter hat in einem Discounter in Adelsried einer Rentnerin 700 Euro gestohlen und dann die entwendete Geldbörse weggeworfen.

Von Gunter Oley

Während ihres Einkaufs ist einer 83-jährigen Frau aus der Handtasche, die sie im Einkaufswagen liegen hatte, die Geldbörse gestohlen worden. Der Diebstahl ereignete sich am Freitag zwischen 17 und 18 Uhr in einem Discounter in Adelsried, Im Moos 2.

Die Rentnerin bemerkte nach Angaben der Polizei den Diebstahl erst, als sie an der Kasse bezahlen wollte. Die Geldbörse wurde wenig später auf dem Parkplatz des Discounters gefunden, jedoch fehlte daraus ein Geldbetrag in Höhe von 700 Euro.

Die Polizei Zusmarshausen nimmt Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen.

