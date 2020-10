10:28 Uhr

Dieb klaut in Diedorf Geldbeutel aus Handtasche

Eine ältere Frau wurde am Donnerstag zwischen 11 und 11.30 Uhr in einem Discounter in Diedorf, Straßfeld 2, bestohlen. Beim Einkaufen wurde ihr nach Angaben der Polizei aus der Handtasche der Geldbeutel entwendet. Erst an der Kasse hatte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse bemerkt.

Hinweise erbittet die Polizei in Zusmarshausen

Der Schaden wurde auf circa 150 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei Zusmarshausen, Telefonnummer 08291/18900. (AZ)

