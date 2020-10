vor 41 Min.

Dieb klaut in Gersthofen Kleidung aus offenem Auto

Einer Streife der Polizei ist in Gersthofen ein parkendes Auto aufgefallen, bei dem der Kofferraum offen stand.

Dass eine Frau versehentlich ihr Auto nicht absperrte, hat ein unbekannter Täter ausgenutzt.

Am Sonntag fiel einer Streife der Polizeiinspektion Gersthofen in der Bgm.-Langhans-Straße ein parkendes Auto auf, bei dem der Kofferraum offen stand. Die Halterin wurde darauf noch am selben Tag hingewiesen.

Ein Dieb stiehlt in Gersthofen Kleidung aus einem Auto

Wie jetzt bekannt wurde, hatte die Frau ihr Auto versehentlich offen gelassen. Diesen Umstand nutzte ein Dieb in der Nacht von Samstag auf Sonntag und stahl aus dem Kofferraum Kleidung im Wert von etwa 170 Euro. (gol)

