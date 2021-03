vor 17 Min.

Dieb klettert in Stadtbergen über den Balkon in eine Wohnung

Eine Bewohnerin im Ährenhof lässt zwei Geldbörsen auf dem Tisch liegen und öffnet die Balkontüre zum Lüften. Dies nutzt ein dreister Dieb aus.

Ein dreister Dieb hat in Stadtbergen zugeschlagen. Der Täter war morgens gegen 8 Uhr über eine offene Balkontür in eine Wohnung im Ährenhof geklettert.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist die Tat bereits am vergangenen Donnerstag passiert. Eine Bewohnerin hatte auf dem Tisch zwei Geldbörsen gelegt und die Balkontür offen gelassen. Als die Frau nach etwa einer halben Stunde den Raum wieder betrat, waren beide Geldbörsen verschwunden. Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort geht die Polizei davon aus, dass sich der bislang unbekannte Täter über ein an der Außenfassade angebrachtes Gerüst über den Balkon Zutritt zur Wohnung verschafft hast. Hinweise an die Polizei in Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-2610. (thia)

