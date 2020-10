vor 18 Min.

Dieb lässt teures E-Bike mitgehen

Auch ein Faltschloss hat nicht verhindert, dass in Welden ein angekettes Fahrrad gestohlen wurde (Symbolfoto).

Während ein 14-Jähriger auf dem Skaterplatz in Welden war, wurde sein E-Bike gestohlen.

Von Gunter Oley

Ein 14-Jähriger hat sein E-Bike in Welden angekettet und ist auf den Skaterplatz gegangen. Obwohl das Fahrrad in Sichtweite stand, konnte es ein unbekannter Täter unbemerkt stehlen.

Nach Angaben der Polizei geschah der Diebstahl am Freitag zwischen 20 und 21 Uhr. Der Jugendliche hatte sein E-Bike der Marke Raymond mit einem Faltschloss angekettet und ging dann zum Skaterplatz, der in der Verlängerung der Uzstraße liegt. Das hochwertige Fahrrad, das laut Polizei einen Zeitwert von etwa 2600 Euro hat, war für ihn dabei permanent in Sichtweite. Trotzdem gelang es einem Unbekannten, sich des Fahrrads zu bemächtigen, ohne dass das bemerkt wurde.

Die Polizei in Zusmarshausen nimmt Hinweise von Zeugen und zum Verbleib des Fahrrads unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen.

Themen folgen